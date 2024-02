Carnaval 2024: passagens de ônibus para principais balneários do Pará estão 9% mais caras

O preço das passagens de ônibus intermunicipais para os principais balneários do Pará, para este Carnaval, estão 9,05% mais caras em relação ao período homólogo em 2023. É o que aponta pesquisa do Dieese, realizada na segunda-feira (5) e nesta terça-feira (6), no Terminal Rodoviário de Belém.

Essa informação é importante porque, nos próximos dias, milhares de paraenses deixarão a capital rumo ao interior do Estado para celebrar o Carnaval. Além dos gastos com alimentação, os custos com transportes também ganham destaque neste período.

VEJA MAIS

Veja os preços de passagens de ônibus intermunicipais (incluindo a taxa do Terminal Rodoviário) com saída de Belém:

Abaetetuba: R$ 34,50

Barcarena: R$ 25,00

Bragança: R$ 77,98

Cametá: R$ 94,56 (incluso a travessia)

Capanema: R$ 59,00

Castanhal: R$ 12,00

Colares: R$ 35,00

Marudá: R$ 55,00

Mosqueiro: o usuário pode pagar de R$ 6,40 (ônibus urbano fora do Terminal administrado pela Prefeitura de Belém) a cerca de R$ 15,00 (Ônibus Intermunicipal da linha regular no terminal administrado por cooperativa)

Marabá: R$ 167,00

Mocajuba: R$ 89,00

Paragominas: R$ 100,00

Salinópolis: R$ 77,98

São Caetano de Odivelas: R$ 32,00

Tucuruí: R$ 147,00

Vigia: R$ 28,00

Veja os preços de passagens de ônibus de Belém para outros estados

São Luís (MA): R$ 232

Brasília (DF): R$ 405

Fortaleza (CE): R$ 500

São Paulo (SP): R$ 700

Rio de Janeiro (RJ): R$ 1.150

Para quem visitará a ilha de Mosqueiro, o preço da linha urbana para a Ilha (gerenciada pela Prefeitura de Belém) é o mesmo de 2023: R$ 6,40. Valor ainda é bem menor que o cobrado pelo mesmo itinerário operado por cooperativas no transporte de passageiros para a Ilha, com o custo atual de R$ 15 (valor informado no período pesquisado).

No caso do transporte fluvial, segundo o órgão, o valor cobrado no Terminal Hidroviário de Belém está em torno de R$ 62 mais taxas, para destinos como Soure, Salvaterra e Ponta de Pedras. Também foram analisados os preços dos combustíveis comercializados nos postos da capital, nos últimos 12 meses. Para quem utilizará o próprio veículo para se deslocar é bom ficar atento, pois segundo os dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP) o litro da Gasolina que custa em média R$ 5,20, ficou 7,2% mais caro em relação ao mesmo período de 2023.

Já o preço médio do litro do Etanol está custando R$ 3,91 e apresentou um recuo de 15% em relação ao ano passado. Assim como o litro do óleo diesel, que custa em média R$ 5,55 e apresentou uma queda de 16,0%. Ainda em relação aos custos com o próprio veículo, os gastos com manutenção (dependendo do tipo serviço/reparo, tipo de veículo e local/oficina) também estão mais elevados que no mesmo período de 2023.