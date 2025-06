Belém terá app para pagamento da passagem de ônibus; entenda

Os usuários do transporte público de Belém e da Região Metropolitana contarão, em breve, com uma nova forma de pagamento da tarifa de ônibus, que poderá ser realizada por meio de aplicativo de celular. A novidade será anunciada oficialmente na tarde desta quarta-feira (11), durante coletiva de imprensa no Palácio Antônio Lemos, no bairro da Cidade Velha.

O lançamento do app é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel). De acordo com a prefeitura, a expectativa é de que a medida beneficie cerca de 3 milhões de passageiros.

Ainda segundo a gestão municipal, o objetivo é oferecer mais praticidade, agilidade e segurança à rotina de quem utiliza os coletivos diariamente. A novidade no transporte público da cidade surge logo após os “Geladões” começarem a circular em Belém, com ar-condicionado, Wi-Fi e gratuidade aos domingos e feriados.