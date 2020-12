Trânsito tranquilo na BR-316 na volta do feriado

A movimentação no fim de tarde neste feriado de Nossa Senhora da Conceição (8) está tranquila na BR-316, em ambos os sentidos. Próximo a barreira do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), apesar do fluxo de carros relativamente alto, nenhum congestionamento ou acidente foi registrado ao longo do dia. A reportagem de O Liberal aguarda balanços do Detran e da Polícia Rodoviária Federal para este feriadão.