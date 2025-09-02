Capa Jornal Amazônia
Trânsito será alterado na rua da Marinha a partir desta quarta-feira (3)

Com a interdição, os veículos serão direcionados para o trecho já concluído da duplicação da via

Trânsito será alterado na rua da Marinha a partir desta quarta-feira (3). (Ag. Pará)

A partir das 8h desta quarta-feira (3), motoristas devem ficar atentos às mudanças no tráfego da rua da Marinha, em Belém. O trecho entre a rua Maravalho Belo e a rua Sexta será interditado para continuidade das obras da Nova Rua da Marinha.

Com a interdição, os veículos serão direcionados para o trecho já concluído da duplicação da via. Além disso, o perímetro entre a avenida Augusto Montenegro e a rua Maravalho Belo seguirá bloqueado.

As alterações no trânsito serão implantadas de forma progressiva, a cada 500 metros, para reduzir os impactos. Durante o período de obras, a nova pista terá uma faixa exclusiva de estacionamento para moradores da área.

Trânsito será alterado na rua da Marinha a partir desta quarta-feira (3)
Belém
