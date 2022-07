Trânsito no retorno a Belém é considerado tranquilo neste domingo (17)

A movimentação de retorno para Belém após o terceiro final de semana de julho foi considerado tranquilo neste domingo (17). Desde o início do dia, o fluxo de veículos na rodovia BR-316 ocorreu normalmente, sem registro de engarrafamentos e com média de 60 carros por minuto passando pela barreira do Departamento de Trânsito do Pará (Detran), em Ananindeua.

De acordo com a agente Kátia Cruz, que estava no plantão na barreira do Detran por volta das 18h30, não houve nenhum acidente grave na BR-316 neste domingo. Por volta das 16h, foi registrado um pequeno acidente de trânsito, quando um carro particular colidiu com a traseira de outro que estava à frente, na altura do quilômetro 10 da rodovia, mas ninguém ficou ferido.

Pela manhã, o trânsito também fluiu normalmente, sem nenhum ponto de lentidão. Já por volta das 16h, o fluxo aumentou, com uma média de 70 veículos por minuto passando na barreira, no perímetro do quilômetro 15 até o quilômetro 10, no sentido de entrada na capital. “Mas também sem engarrafamentos. A tendência agora é as pessoas saírem mais tarde dos balneários, evitando o trânsito das 18h”, explicou a agente de trânsito.

Às 18h50, horário de pico, a média era de 60 veículos por minuto, e também não havia pontos de lentidão. Segundo Kátia Cruz, a movimentação deve continuar assim, e ficar ainda mais tranquila até por volta das 21h, quando a maioria das pessoas já retornou a Belém. “Agentes do Detran fizeram a orientação do fluxo de veículo nos pontos de semáforo hoje à tarde, em Marituba. Não houve outra ação específica neste domingo”, concluiu a funcionária do Detran.