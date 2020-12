Trânsito na volta do feriado de Natal é tranquilo na BR-316

O movimento de retorno à cidade de Belém após o feriado de Natal é considerado tranquilo no final da tarde deste domingo (27), na rodovia federal BR-316. Na barreira do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), em Ananindeua, o fluxo de veículos está baixo, fluindo com normalidade, sem registros de engarrafamento ou pontos de lentidão.

Desde o início da manhã até por volta das 17h, nenhum acidente foi registrado nos 18 quilômetros da rodovia monitorados pelo Detran, do Entroncamento até a entrada do município de Benfica.

Também não houve engarrafamentos, nem mesmo no trecho próximo do Cemitério Parque Max Domini II, em Marituba, onde há um desvio no Km 10 para as obras do terminal do BRT metropolitano.

De acordo com o Detran, a expectativa é de que o trânsito siga fluindo com tranquilidade até o início da noite, por volta das 19h, quando se intensifica o retorno de banhistas de balneários e praias do interior do Estado.