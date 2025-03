Trânsito na Doca será alterado neste fim de semana; veja o que muda!

As obras de saneamento no entorno do Canal da Doca, em Belém, continuam avançando como parte da preparação da cidade para sediar a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em novembro deste ano. Para dar continuidade à implantação das redes auxiliares de coleta de esgoto, o trânsito na Avenida Visconde de Souza Franco sofrerá alterações temporárias neste fim de semana.

Obra de saneamento destinada à coleta adequada de esgoto sanitário dos imóveis localizados no entorno do Canal da Doca avança com novas frentes de serviço (Foto: Divulgação | Seop)

No sábado (15), a partir das 8h, até às 17h de domingo (16), uma das faixas da avenida será interditada no trecho entre a Avenida Pedro Álvares Cabral e a Rua Municipalidade.

A obra faz parte da primeira etapa do saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Una, que já atingiu cerca de 30% de execução. O projeto está sendo conduzido pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), em parceria com o Governo Federal e a Itaipu Binacional.

Um dos investimentos que garantem infraestrutura para a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, em novembro deste ano. (Foto: Divulgação | Seop)

A iniciativa prevê a instalação de aproximadamente 7.600 metros de rede coletora de esgoto, a construção de cerca de 700 ramais domiciliares, além da instalação de 140 unidades de Poços de Visita (PV). O projeto também inclui a demolição e recomposição do pavimento asfáltico e a construção de uma estação elevatória de esgoto com um abrigo para gerador.

A interdição no trânsito será temporária, e os condutores devem ficar atentos à sinalização no local.