Trânsito na avenida Almirante Barroso é bloqueado durante ato nesta terça-feira (18)

A avenida Almirante Barroso foi bloqueada nesta terça-feira (18), em um ato que ocorre na esquina com a avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco, em Belém. O trânsito de veículos nos sentidos de saída e entrada à capital paraense foi interrompido e ainda não há previsão para a liberação da passagem dos carros e ônibus.

O ato teve início por volta de 8h30, na área próxima ao elevado. Além da via, o trânsito de quem sai da Doutor Freitas sentido Almirante também está paralisado. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o grande congestionamento que se formou na via, uma das principais rotas para o centro de Belém.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.