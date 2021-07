Trânsito já apresenta lentidão no retorno a Belém

O retorno à capital após o penúltimo fim de semana de julho começa a apresentar lentidão no fim da tarde e início de noite deste domingo (25). Na BR-316, nos quilômetros 15 e 16, pontos de lentidão são registrados.

Na barreira do Detran entre Ananindeua e Marituba, o gargalo é maior, e a fila e carros já é extensa. Veja:

O trânsito se manteve calmo ao longo de todo o dia. Apesar do fluxo grande de carros em todas as faixas, não havia registros de lentidão nem de engarrafamentos. No meio da tarde, na altura de Santa Izabel, o trânsito estava mais lento que no restante do trajeto, mas seguia normalmente até a entrada de Marituba.

A redação integrada de O Liberal segue acompanhando o fluxo do retorno à capital pelas estradas. Acompanhe.