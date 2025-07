Trânsito intenso marca saída de Belém na BR-316 no segundo fim de semana de julho

Com o fim do primeiro período das férias escolares adaptadas por causa da COP 30, o movimento de saída de Belém pelas rodovias está bastante intenso nesta sexta-feira (11) que abre o segundo final de semana de julho.

Na BR-316, os dois principais pontos de lentidão foram registrados por volta das 8h20 nas proximidades dos viadutos da Independência e da Alça Viária, e em uma passarela na altura do quilômetro 10 em Marituba.

Sobre o movimento, Lindemberg Pimentel, agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF), informa que o fluxo de veículos aumentou consideravelmente na BR-316. Os horários de ponto alto de engarrafamento são no início da manhã, ao meio-dia e no final da tarde desta sexta (11). Até por volta de 10h, nenhum acidente foi registrado no trecho da Região Metropolitana de Belém, onde abrange a BR-316. "Com certeza nesse final de semana o congestionamento será maior que o da semana passada. E no final da tarde desta sexta (11) o trânsito será maior ainda”, pontua o agente da PRF.

O agente explica ainda que as equipes estão divididas em postos e nesse período de férias, além dos pontos fixos os agentes ficam em rondas pela BR-316 como forma de garantir a segurança viária. “A presença de viaturas inibe as imprudências e, consequentemente, as ocorrências de acidentes”, completa.