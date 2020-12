Centro comercial lota no feriado de Nossa Senhora da Conceição

O Centro Comercial de Belém viveu um dia de alvoroço nesta terça-feira (8), feriado de Nossa Senhora da Concieção. Muitas pessoas aproveitaram a folga no calendário para antecipar as compras para as festas de final de ano. A movimentação foi intensa.

Uma das pessoas que aproveitou o dia para adiantar as compras para o Natal foi Andréia Lima, 41 anos, que está desempregada e mora no distrito de Icoaraci, em Belém.

“Está muito cheio de gente, muito aglomerado, mas eu precisava vir neste dia para comprar minha roupa para usar no Natal e no Ano Novo. Levei quase uma compra para comprar e consegui. Não gastei muito porque pechinchei”, comemora a consumidora.

Jhonny Lima, fiscal de uma loja que vende peças íntimas, que existe há mais de dez anos na rua Santo Antônio com a travessa Frutuoso Guimarães, estava na esperança que a agitação no Comércio refletisse na maior movimentação de vendas dentro da loja.

“Nas ruas do Comércio a movimentação começou por volta das 9h. E esperamos que a movimentação nas vendas, não de aglomeração, aumente na nossa loja. Essa agitação neste feriado era esperada. Até porque muitas pessoas receberam pagamento para fazer as compras, já que estamos no começo do mês. Daqui pra frente, até o Natal e Ano Novo, deverá aumentar”, afirma Lima.

O dia da Imaculada Conceição invoca a vida e a virtude de Virgem Maria, mãe de Jesus, concebida sem mácula, ou seja, sem marca do pecado original, o que recebeu o título de dogma católico, dia 8 de dezembro de 1854.