Avenida Bruno Sechi, no Benguí, ficará interditada para veículos por 45 dias

De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) , a partir desta quinta-feira, 29, serão alterados temporariamente os trajetos das linhas que trafegam pela avenida Bruno Sechi, a antiga rua da Yamada, no bairro do Bengui, em Belém. O desvio ocorre por causa de uma obra que provocou a interdição total da via, para a circulação de veículos, por aproximadamente 45 dias.

As linhas Canarinho/Presidente Vargas (nº 666) e Cordeiro de Farias/Castanheira (nº 669) seguirão no sentido bairro/centro, pela avenida Padre Bruno Sechi, passagem Benfica, rua São Clemente, rua Ajax de Oliveira, rua Betânia, Estrada do Benguí e avenida Augusto Montenegro, a destino.

No sentido centro/bairro, os ônibus Canarinho/Presidente Vargas (nº 666) e Cordeiro de Farias/Castanheira (nº 669) farão o itinerário pela avenida Augusto Montenegro, Estrada do Benguí, rua Betânia, rua Ajax de Oliveira, travessa São Pedro, passagem Benfica, avenida Padre Bruno Sechi, a destino.

A linha Tapanã II/Ver-O-Peso (nº 861) fará, no sentido bairro/centro, o itinerário pela avenida Padre Bruno Sechi, passagem Benfica, rua São Clemente, rua Ajax de Oliveira, travessa São Roque, rua São Bento, rua do Bagé, rua Magalhães Barata, travessa Tenente Coronel Aviador Brito, avenida Centenário da Assembleia de Deus, a destino.

No sentido centro/bairro, a linha Tapanã II/Ver-O-Peso (nº 861) seguirá pela avenida Centenário da Assembleia de Deus, travessa Tenente Coronel Aviador Brito, rua Magalhães Barata, rua do Bagé, rua São Bento, rua São Roque, rua Ajax de Oliveira, travessa São Pedro, passagem Benfica, avenida Padre Bruno Sechi, a destino.

Os desvios serão mantidos até a conclusão do serviço nas vias interditadas. A SeMOB promete dar apoio durante o período de execução da obra, orientando sobre as mudanças no trânsito.