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Tráfego na avenida Liberdade será liberado parcialmente, na manhã desta sexta-feira (10)

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) fará a liberação gradual do tráfego para carros de passeio e motos

O Liberal
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Trecho da avenida Liberdade será liberado parcialmente e gradualmente para os veículos leves a partir desta sexta-feira (09). (Alexandre Costa/Agência Pará)

O tráfego na avenida Liberdade começará a ser liberado de maneira gradual a partir das 6h, desta sexta-feira (10). Somente carros de passeio e motocicletas poderão trafegar na avenida. A informação foi divulgada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra) na noite desta quinta-feira (09).

De acordo com o Governo do Estado, a área estará sinalizada para reforçar a segurança viária e das equipes que atuam na obra. Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) estarão no local para orientar os motoristas.

No trecho de aproximadamente 250 metros, a via será dividida em duplo sentido, no sentido da Alça Viária (rodovia PA-483) para a avenida Perimetral.

A Seinfra informou ainda que os trabalhos de correção no trecho da avenida Liberdade continuam nos três turnos, para conclusão no menor tempo possível e liberação do tráfego na totalidade.

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