O Liberal chevron right Belém chevron right

Tradicional ‘Tarde Alegre’ será realizada nesta terça-feira em Belém com bingo solidário e prêmios

Evento beneficente promovido pelo grupo Amigas da Esperança será realizado na Casa de Plácido, em Nazaré

O Liberal
fonte

"Tarde Alegre" é realizado na Casa de Plácio com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção e melhoria da unidade da Fazenda da Esperança (Fpto: Thiago Gomes | O Liberal)

A tradicional “Tarde Alegre” será realizada na próxima terça-feira (9), às 16h, na Casa de Plácido, localizada na Rua da Basílica, no bairro de Nazaré, em Belém. O evento beneficente, promovido pelo grupo de voluntárias “Amigas da Esperança”, já é uma tradição na capital e será aberto a toda a comunidade. O grande destaque será o bingo solidário, com prêmios que vão de eletrodomésticos a diversas outras premiações.

As cartelas custam R$ 70,00, e toda a renda será destinada à Fazenda da Esperança, instituição filantrópica em Mosqueiro que acolhe e recupera homens entre 18 e 60 anos em tratamento contra a dependência química. Atualmente, mais de 100 pessoas são atendidas na unidade.

Realizada duas vezes por ano, a Tarde Alegre está prestes a completar uma década de existência. As Amigas da Esperança organizam a iniciativa com o objetivo de arrecadar recursos para melhorias na Fazenda, como compra de colchões, reformas estruturais e aquisição de equipamentos, além de desenvolver ao longo do ano outras ações solidárias em prol de comunidades e instituições.

Fazenda da Esperança

Com 42 anos de atuação, a Fazenda da Esperança está presente em 26 países e já contabiliza 180 unidades. No Pará, são mais de 500 acolhidos em tratamento. O modelo de recuperação é baseado em três pilares: trabalho, convivência e espiritualidade.

A Fazenda da Esperança proporciona suporte emocional e espiritual, além de capacitação profissional. Essa iniciativa permite que os atendidos desenvolvam habilidades em diversas áreas, como hidroponia, marcenaria, padaria, apicultura, suinocultura e piscicultura, conforme detalhado por Luciano.

Serviço

Tarde Alegre – Bingo Beneficente

Data: 09/09 (terça-feira)
Hora: 16h
Local: Casa de Plácido (Rua da Basílica, bairro de Nazaré – Belém/PA)
Cartela: R$ 70,00
Organização: Amigas da Esperança
Renda 100% revertida para a Fazenda da Esperança – Unidade Mosqueiro

Belém
.
