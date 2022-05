Tradicional Carreata de Fátima é realizada novamente após dois anos de pandemia do coronavírus

Devotos de Nossa Senhora de Fátima saíram em carreata, na manhã deste domingo (8), Dia das Mães, para homenagear a santa que tem origem em Portugal e mobiliza a comunidade portuguesa paraense. A tradicional Carreata de Fátima, promovida pela Igreja Católica e o Grêmio Literário e Recreativo Português não era realizada há dois anos por conta da pandemia do coronavírus. Uma missa com cerca de 600 fiéis foi realizada no Santuário de Fátima, em Belém, precedendo a 21ª edição do cortejo.

A missa presidida pelo cônego Silvio Trindade iniciou às 6h45, com mensagem voltada para as mães e filhos que estavam presentes. “Celebramos a esperança para tantas mamães que estão na luta diariamente para dar o melhor aos seus filhos. Tivemos um momento do abraço onde selecionamos nove mães, entre jovens e adultas, para abraçar aqueles que já não têm mais a sua mãezinha, foi um momento muito emocionante”, disse o eclesiástico.

Depois da liturgia, a carreata saiu da paróquia, na avenida Duque de Caxias, por volta das 8h, com destino à sede campestre do Grêmio Português, passando pelas principais avenidas da capital paraense. Durante o percurso, a imagem peregrina foi acompanhada por dezenas de carros e motos, realizando algumas paradas para receber homenagens em locais pontuais de devoção, como as comunidades portuguesas em Belém.

Para Gabriel Cordeiro, diretor de animação do Santuário de Fátima, foi uma satisfação participar do evento. Ele contou que não só os motoristas que acompanham o percurso fizeram homenagens, mas aqueles que passavam próximo da imagem peregrina também. “Tudo foi muito bonito, uns 15 carros nos acompanharam até a chegada ao grêmio. Quando outros carros passavam perto da gente, nós pedíamos para que eles buzinassem. As pessoas em suas residências também ficaram felizes ao ver a santa passando perto delas”, comentou.

A Carreata de Fátima encerrou na sede campestre do clube, onde foi recebida pelos associados gremistas e devotos. A homenagem continuou com a celebração de uma missa, no salão de eventos do clube. O evento faz parte da extensa programação de festividades do Santuário de Fátima, que iniciou no dia 1ª a vai até 15 de maio. O tema deste ano é “Maria, mãe da esperança e saúde dos enfermos”.