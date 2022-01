VÍDEO: Tradicional banho de ervas do Ver-o-Peso é aposta para iniciar o ano com o pé direito

Deixar que as coisas ruins fiquem no ano que passou e atrair para 2022 somente as energias positivas, saúde e prosperidade. Essas são as apostas de quem procura a feira do Ver-o-Peso, em Belém, para garantir os tradicionais banhos de ervas e defumações que, segundo garantem as erveiras do mercado, vão trazer tudo isso para o ano que se inicia. Mas o ingrediente principal para que a receita dê certo, são os clientes que devem acrescentar: a fé no potencial milagroso da mistura.

A barraca de Iracilda Siqueira, uma das primeiras do mercado de ervas, chama a atenção de quem passa pelo local. Uma bacia com o "banho atrativo", como chama a erveira, sendo feito na hora, atraía os olhares curiosos dos clientes. "O banho atrativo é para trazer energias positivas, coisas boas, muitas bênçãos e muita saúde. Esse eu faço para benzer as pessoas que passam por aqui, e todo mundo gosta e agradece", diz a vendedora, que trabalha há 40 anos no ramo.

'Kit da Virada' é um dos mais procurados no mercado de ervas do Ver-o-Peso (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Às vésperas do réveillon, o produto mais procurado foi o "kit do ano novo", que custa R$ 30 e vem com o "banho de limpeza" e o "banho da virada", além da defumação. "O de limpeza, primeiro você mistura na água, toma o banho normal, depois joga do pescoço pra baixo, deixa ficar três minutos no corpo e depois joga a água. Se puder sair e dar uma voltinha, saia, para deixar tudo que não presta na rua: mau olhado, maus fluídos, inveja, só as coisas ruins", explica Iracilda.

"Já o banho atrativo você também vai misturar na água e molhar um pouco a cabeça. Depois toma um banho normal, joga o líquido e deixa ficar no corpo. É para trazer energias positivas, nada de coisa ruim, só felicidade", completa. Os banhos são feitos com ervas como manjericão, alecrim, "chega-te a mim", "dinheiro em penca", entre outras. Também há uma variedade de incensos a óleo, com aroma de alecrim, alfazema, arruda e canela. As opções são para todos os gostos.

A defumação também é uma das opções mais procuradas na virada de ano. Galinha indiana, arruda, canela e sal são alguns dos aromas disponíveis. "Você pode acender antes da meia noite. Se for sair, acenda umas 18h. Ou pode acender também no dia primeiro, que tá iniciando o ano, para trazer coisas boas", ensina Iracilda, e completa: "É só tirar o papelzinho, acende e coloca dentro de um copo de vidro. Vai sair aquela fumaça muito gostosa".

Produtos paraenses atraem turistas

O policial militar Guilherme Costa levou os sogros, que vieram de Natal (RN), para conhecer o Ver-o-Peso, e aproveitou para comprar o banho da virada. "A moça explicou que é para usar na sexta-feira, pra começar o ano com novas perspectivas, coisas boas para vir em 2022, felicidade para as pessoas e principalmente saúde. É para começar o ano renovado", disse, aos risos.

Já o empreendedor Edilson Rosa estava passando pela barraca e se emocionou ao ser benzido por Iracilda, que lhe despejou gotas do banho atrativo pelo corpo enquanto fazia uma oração. "Eu acredito muito no poder das ervas. Para deixar tudo de ruim para trás e, com fé em Deus, nós jamais vamos voltar a passar por tudo que estamos passando", declarou. "Eu fico feliz de ser benzido, e agora já me sinto outra pessoa".

Edilson Rosa ficou emocionado ao ser benzido por Iracilda com o banho atrativo (Sidney Oliveira/ O Liberal)

Para a erveira, o conhecimento das ervas é essencial para quem busca longevidade. Ela diz que é preciso que as pessoas acreditem e tenham fé, que os banhos vão funcionar. "E que 2022 traga só coisas boas, o principal é saúde e muita paz, porque hoje em dia muitas pessoas não se entendem. Com a força das ervas e com o poder de Deus, esse ano vai ser diferente. O passado, a água levou", concluiu.