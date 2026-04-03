Tradição na Semana Santa, veja os principais benefícios do consumo de peixe para a saúde

Com a proximidade da Semana Santa, cresce a procura por pescado em Belém, impulsionada pela tradição e pelos benefícios à saúde. Especialistas destacam que o alimento, leve e nutritivo, contribui para a prevenção de doenças cardiovasculares e reforçam a importância de escolher e preparar o produto corretamente para garantir qualidade e segurança. A autônoma Kátia Noronha, de 45 anos, afirma que não abre mão do consumo nesse período.

Kátia relata que costuma consumir o produto cerca de três vezes por mês e que, ao comprar, sempre mantém cuidados com relação à qualidade. “Sempre fica atenta à cor e à textura do peixe, observando se está firme, com aspecto avermelhado, limpo e com odor adequado. São esses sinais que indicam que o produto está próprio para consumo, sem estar passado ou excessivamente congelado”, relata ela, que estava garantindo pescado para a sexta-feira santa já na quarta-feira (1º).

A nutricionista Samara Queiroz, de Belém, afirma que a substituição da carne vermelha pelo peixe é benéfica para a saúde, pois reduz a ingestão de gorduras saturadas, que são associadas ao aumento do colesterol e ao risco de doenças cardiovasculares. Em contrapartida, segundo ela, o consumo de pescado amplia a ingestão de gorduras poli-insaturadas, consideradas saudáveis, como o ômega 3. De acordo com a nutricionista, a recomendação geral é consumir peixe pelo menos duas vezes por semana, o que já é suficiente para obter benefícios à saúde cardiovascular.

“Então, essas gorduras fazem com que a gente tenha uma maior proteção do nosso coração, do nosso cérebro. E também, ajuda muito no controle do colesterol, principalmente dos triglicerídeos. O peixe também é uma proteína de alta qualidade nutricional. É mais leve, ou seja, fácil de ser digerido. Durante a semana santa, manter esse consumo maior do pescado pode ajudar em todos os sentidos, tanto nessa parte espiritual quanto no sentido nutricional. Durante o preparo, é importante evitar frituras em excesso e priorizar opções mais leves, como grelhado, assado ou cozido, pois essas formas preservam melhor os nutrientes e evitam o consumo excessivo de gorduras”, observa a especialista.

Diversidade de benefícios

Samara ainda explica que o pescado se destaca por oferecer proteína magra e nutrientes essenciais, como vitamina D, iodo, selênio e ômega 3. Segundo ela, embora a carne vermelha também tenha valor nutricional — sendo rica em ferro e vitamina B12 —, o consumo deve ser equilibrado devido ao maior teor de gordura, que pode trazer prejuízos à saúde quando ingerido em excesso. Por isso, ela ressalta que as carnes brancas, especialmente os peixes, apresentam vantagens nutricionais.

“No consultório, sempre orienta que o ideal é ter um consumo maior de carnes brancas, que são carnes magras, e o peixe está totalmente incluído nesse grupo. Isso porque essas carnes têm pouca gordura e, mesmo nos casos de peixes mais gordurosos, como o tambaqui, tratam-se de gorduras consideradas saudáveis. Assim, o consumo regular de peixe está mais associado à prevenção de doenças do coração, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), além de trazer benefícios para a saúde cerebral, podendo inclusive ajudar na prevenção do declínio cognitivo e de doenças como o Alzheimer”, orienta Samara.

Cuidados ao comprar

No momento de escolher o pescado, algumas observações são importantes para não escolher errado. “É importante observar se o pescado tem cheiro suave. O ideal é que nunca seja muito forte. Além de verificar se os olhos estão brilhantes e se a carne está firme. Se for filé, é preciso conferir se não está muito escuro ou com aspecto ressecado. Também é essencial manter o peixe bem resfriado e consumi-lo o mais fresco possível, para garantir a segurança alimentar. Esses cuidados com a higiene começam ainda na compra, sendo fundamentais para evitar imprevistos e garantir uma refeição segura para a família”, orienta a nutricionista.

Quem trabalha comercializando pescado também destaca as dicas. O feirante Danton Moreira, de 22 anos, orienta que, ao comprar filé de peixe, o consumidor deve observar principalmente a cor. Segundo ele, tonalidades esverdeadas ou amarronzadas indicam que o produto já está passado, possivelmente em razão de processos inadequados de congelamento e descongelamento. “Ou o peixe inteiro é importante olhar as brânquias dele. Se estiver bem vermelhinha, isso significa que o peixe é novo. É importante se atentar ao olho do pescado, porque fica bem acinzentado quando está velho”, detalha.

VEJA 5 BENEFÍCIOS DO CONSUMO DE PEIXE

Protege o coração: ajuda a reduzir colesterol e o risco de doenças cardiovasculares

Faz bem ao cérebro: contribui para a saúde cerebral e pode prevenir declínio cognitivo

Proteína leve: é de fácil digestão e tem alta qualidade nutricional

Rico em nutrientes: fonte de vitamina D, iodo, selênio e ômega 3

Reduz gorduras ruins: substitui a carne vermelha e diminui a ingestão de gorduras saturadas

Fonte: nutricionista Samara Queiroz