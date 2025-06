Tradição da Festividade de Santo Antônio encerra programação com bingo 

A Festividade de Santo Antônio, encerra nesta sexta-feira (13), dia do santo casamenteiro, na Igreja dos Capuchinhos. A programação começa às 7h com missa solene e encerra às 19h com bingo festivo. O lema da festividade deste ano é "Alegres na esperança".

Sobre o lema, Frei Rafael explica que o tema foi apontando justamente o significado da esperança em Jesus e, ao mesmo tempo, trazendo o Jubileu que fala também sobre a esperança. "Diante de um mundo globalizado, tecnológico de tantas coisas que são importantes não se pode negar isso, mas lembrar que a figura de Cristo é insubstituível. Principalmente nesse mundo globalizado. É nesse sentido que nós estamos trabalhando e fazendo com que as nossas pregações alcancem os corações das pessoas, principalmente, dos jovens", explica o frei.

A programação começa às 7h com a missa solene. Em seguida os fiéis vão percorrer em procissão pelas ruas do bairro. Às 18h terá a missa de encerramento da festividade e às 19h começa o bingo.

O santo celebrado pela Igreja neste dia 13 de junho é cercado de tradições na devoção popular. Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, tem a fama de casamenteiro e é invocado para encontrar objetos perdidos, por exemplo. Mas a sua vida e sua obra também lhe renderam outros títulos e ensinamentos para a vida do povo de Deus.

Sobre os casamentos que são realizados com a ajuda do santo, a tradição surge de um convite à confiança na providência de Deus feita por Santo Antônio a uma jovem pobre. Segundo o relato, a jovem teria pedido a bênção do então frei Antônio porque não conseguia realizar o casamento por causa da baixa condição financeira de sua família. Sem dinheiro, não seria possível o pagamento do dote, das vestimentas e do enxoval. O frei abençoou a moça e pediu que confiasse; passados alguns dias, a mulher recebeu tudo o que precisava e conseguiu se casar.

Data: 13 de junho Sexta-feira – Dia de Santo Antônio

Local: Paroquia São Francisco de Assis Capuchinhos.

7h – Missa Solene

Procissão pelas ruas do bairro, logo após a Missa

18h – Missa de Encerramento da Festividade

19h – Grande Bingo da Festividade, com prêmios e muita animação

Confira as demais programações

Na Paróquia Santo Antônio de Lisboa (Rua dos Tamoios,1875, Batista Campos) a festividade começou no dia 1° e segue até o dia 13 de junho, com o tema” Louvado seja o meu Senhor com todas as tuas criaturas!”. A festividade conta com missas diárias às 6h30, 12h, 19h, trezena às 17h, a noite programação cultural.

Na Paróquia de Santo Antônio de Pádua (Praça Santo Antônio, 2212, Coqueiro) a festividade começou no dia 1º de junho e segue até o dia 13 com o tema: "Santo Antônio, mensageiro da Esperança!". A programação conta com trezena às 18h15, seguida de Santa Missa e programação cultural

Na Paróquia de Santo Antônio do Tucunduba (Passagem Bom Jesus, 140, Guamá) a festividade será de 1ª a 15 de junho com tema "Com Santo Antônio: 10 anos de evangelização''. A programação conta com Santa Missa às 19h e arraial com venda de comidas típicas e atrações culturais.

Já na Capela Santo Antônio (Praça Dom Macedo Costa- Campina) a festividade será de 11 a 14 de junho, com tema “Com Santo Antônio, somos peregrinos da Esperança", com missa às 19h e no dia 13 de junho, haverá missa às 12h20 e 19h.