Trabalho remoto ainda exige adaptações

Após quase um ano da confirmação do primeiro caso do novo coronavírus no Pará, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) no dia 18 de março de 2020, muitas pessoas que tiveram suas rotinas completamente alteradas pela atual pandemia da covid-19 continuam tendo que se adaptar aos novos hábitos de vida, distantes de amigos e familiares e principalmente tendo que ajustar práticas de trabalho remoto.

Professor de teatro na Universidade Federal do Pará (UFPA), Denis Bezerra, de 36 anos, ilustra bem as dificuldades de adaptação encontradas por quem ainda está trabalhando remotamente há quase um ano, longe das ruas e das pessoas. "Do início da pandemia para cá, eu costumo dividir em etapas: a primeira foi aquele caos que todo mundo vivenciou coletivamente, aquele susto e ninguém sabia como agir; o segundo momento foi quando a universidade adotou o ensino emergencial remoto e nós tivemos que nos adaptar, fazer cursos para aprender a como utilizar as plataformas virtuais, como utilizar usar as plataformas num contexto de pandemia", lembrou.

Segundo o docente, a mudança de rotina imposta pela pandemia acarretou prejuízos à saúde e mental. "Afetou totalmente a minha vida, mudou a rotina de sono, de horário de dormir, aumentou a ansiedade num primeiro momento. Depois, quando a gente teve que se adaptar também intensificou a ansiedade pela necessidade de ter que se adequar rapidamente àquela nova rotina e ao acúmulo de coisas. No trabalho cotidiano, antes da pandemia, nós sempre tivemos as coisas que a gente fazia em casa, no computador, as comunicações via e-mail, mas a parte que era presencial passou tudo para o virtual, então se acumulou. Tarefas se atropelaram, inclusive horários. É muito trabalho, a gente acorda, vai para o computador, passa o dia a noite, vai dormir e volta para o computador. A demanda de trabalho é muito grande. Para nós, da arte cênica, do teatro, que necessitamos de contato físico para as aulas foi muito difícil no começo essa adaptação. O cansaço mental, a ansiedade, como a gente trabalha muito no computador tem a questão da coluna, as dores físicas, as mãos, os pés, o aumento de peso. Isso também acaba mexendo com a nossa autoestima. Tem ainda o descontrole no sono, não tem como dissociar a saúde física da saúde mental. É um conjunto de coisas. Aquele tempo que nós tínhamos de sair de casa e ir para o trabalho, o simples fato de andar e circular, isso também nos foi tirado e faz falta", refletiu o educador.

Aos poucos, contudo, o professor descobriu o lado bom de trabalhar em casa, como a expansão da rede de contatos profissionais e de possibilidades criativas. "Foi uma mudança total de rotina, de descobertas. Mas também a gente ganhou outros espaços virtuais, as 'lives'. Ao mesmo tempo que nós nos distanciamos do nosso cotidiano, nós ganhamos essa troca virtual, a gente pode se aproximar de colegas que estão em outros lugares do Brasil e que as redes sociais aproximaram", explicou o educador.

Confira dicas para manter uma rotina produtiva e saudável durante o período de trabalho remoto

Estabeleça uma rotina

O ideal é manter uma rotina de horários. Busque acordar no mesmo horário, realizar todas as refeições de costume e se desligar do trabalho após o fim do expediente.



Exercite-se

Exercite-se em casa, mas escolha uma atividade física que goste de praticar. É consenso entre os especialistas que a prática de atividades físicas auxilia nos tratamentos de ansiedade e depressão.



Medite

Para iniciantes, uma boa alternativa é experimentar a meditação guiada. Existem diversos aplicativos para celular, vídeos no Youtube e livros que podem ajudar a entender as técnicas para desenvolver a atenção plena e treinar o seu cérebro para ser mais consciente e focado.



Dedique tempo para se entreter

É importante estabelecer um momento do dia para se fazer o que gosta, relaxar e se desligar um pouco. Colocar a leitura em dia e ver filmes e séries é uma ideia. Dedicar-se a um hobby é outra.



Atenção à qualidade de notícias

A propagação de fake news sobre o vírus gerou mais ansiedade e transtornos para as pessoas. Neste momento é importante se atentar às notícias que são recebidas de amigos e familiares. Sempre confira a fonte da informação e tome muito cuidado ao repassar conteúdos para os conhecidos.



Converse com a família e amigos

Mesmo que não seja possível visitar a família e os amigos, manter o contato com outras pessoas é fundamental. Procure ligar para os mais próximos, conversar por aplicativos de mensagem ou até mesmo por videochamada.



Alimente-se corretamente

Aproveite o tempo livre para cozinhar mais e comer alimentos mais saudáveis.



Durma bem

Dormir a quantidade necessária de horas diárias ajuda a melhorar a imunidade, mas a rotina atarefada e estressante nem sempre permite ter um sono de qualidade. Aproveite o momento para dormir bem e descansar o seu corpo. Evite desregular seu horário de sono ou dormir mais do que o necessário. Estabeleça horário para deitar, apague as luzes e desligue todos os eletrônicos.