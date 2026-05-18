Trabalhadores relatam queda de ponte no antigo trapiche de Icoaraci: 'pensava que ia cair tudo'

Trabalhadores do antigo Trapiche de Icoaraci relataram, nesta segunda-feira (18/5), momentos após a queda da ponte metálica do local. A estrutura, utilizada como acesso às embarcações, cedeu por volta das 20h e provocou um forte estrondo na área. Segundo a Prefeitura de Belém, não houve vítimas e a área foi isolada.

[[(com.atex.plugins.image-gallery.MainElement) Queda de ponte antigo trapiche Icoaraci]]

Segundo informações preliminares, a ponte de ferro desabou de forma repentina. Pessoas que estavam próximas ao local relataram momentos de tensão após ouvirem o barulho da queda da estrutura. Após o incidente, equipes da Defesa Civil e da Guarda Municipal estiveram no trapiche para isolar a área e impedir a circulação de pessoas, evitando novos acidentes.

Cleberson Silva trabalha como carreteiro no trapiche. Ele presenciou o momento em que o episódio aconteceu e disse que ajudou duas mulheres a saírem da estrutura. “Nós estávamos entregando mercadoria e, quando vimos, só desabou no chão. Eu pensava que ia cair tudinho. Ajudei duas senhoras que estavam no meio (da ponte). Não houve nada grave”, disse ele.

Sobre a situação da ponte, Silva afirmou que quem passava pelo local costumava escutar estalos vindos da ponte. Porém, ele nunca pensou que a estrutura pudesse desabar. “Faltava reparo nela. Se caísse toda, era capaz de morrermos nós três”, declarou.

A imagem em destaque mostra o comerciante Anibal Paixão, que sempre teve o costume de frequentar o local. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

O comerciante Anibal Paixão comentou que sempre teve o costume de frequentar o local. “Foi uma vida de trabalho neste trapiche. Um trânsito meu desde menino. Vínhamos todo verão deixar açaí”, informou.

O que diz a prefeitura?

A Prefeitura de Belém disse que equipes técnicas da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra) irão realizar avaliação técnica e, posteriormente, providenciar os reparos necessários na estrutura.

O órgão ainda esclareceu que o antigo trapiche tem funcionado apenas como ponto de apoio para embarcações fora de linha. "Atualmente, o Terminal Hidroviário de Icoaraci concentra o maior fluxo de embarque e desembarque", reforçou.

Uma equipe da subprefeitura de Icoaraci seria enviada ao local para avaliar os danos provocados pelo desabamento. Os trabalhos de vistoria começam ainda nesta segunda-feira, com análise da estrutura para verificar as condições de segurança e a possibilidade de retomada do acesso às embarcações.

O trapiche é considerado um dos principais pontos de embarque para as ilhas de Belém, sendo utilizado diariamente por barqueiros, comerciantes e turistas que circulam pelo distrito. As causas do desabamento ainda serão investigadas pelas autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte (Artran) e à Capitania dos Portos. A reportagem aguarda retorno.

Queda de flutuante

Dois anos depois, em 30 de junho de 2021, outro registro desse tipo de acidente aconteceu. Já em junho de 2022, outra vez o flutuante do trapiche municipal de Icoaraci afundou, ocasionando a queda de alguns passageiros na água. Em ambos os casos, ninguém se machucou.