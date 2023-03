Trabalhadores de serviços gerais do PSM do Guamá paralisam atividades; outros hospitais podem parar

Os quase 50 trabalhadores responsáveis pela limpeza do Hospital de Pronto Socorro Humberto Maradei Pereira, o PSM do Guamá, paralisaram suas atividades na manhã desta sexta-feira (31). O protesto começou às 7 horas e cerca de 40% dos trabalhadores estão trabalhando, como afirma o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Pará (Sinelpa). Eles trabalham na JHF Serviços de Limpeza e fazem serviços de limpeza e conservação do hospital.

Segundo o diretor do Sinelpa, Rui Charles Souza, os trabalhadores estão há praticamente dois meses sem receber seus salários e, também, o vale-alimentação. "Fica invável para um trabalhador não receber sua remuneração por dois meses. Mandamos ofícios para a empresa e para a Sesma e, mesmo sabendo disso, não houve retorno", disse.

Rui Charles adianta que, se não houver posicionamento da prefeitura, na noite desta sexta-feira (31), o PSM da 14 e a UPA de Icoaraci também podem ter paralisações. Somando as três unidades, há mais de 200 trabalhadores desse segmento de serviços gerais. Ao todo, diz o Sinelpa, são 400 trabalhadores na empresa que presta serviços à Sesma.

A Redação Integrada segue acompanhando a paralisação desses trabalhadores.