Trabalhadores do campo recebem serviços de saúde durante evento em Belém

Trabalhadores do campo receberam, nesta quinta-feira (21), atendimentos de saúde durante ação do projeto “Feira da Saúde do SUS”, da Prefeitura de Belém. A iniciativa faz parte da programação da VI Feira da Reforma Agrária Popular “Mamede Gomes de Oliveira”, organizada pela Regional Cabana do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST). Os serviços serão disponibilizados nesta sexta-feira (22) e sábado (23), de 8h ás 12h, em frente ao Mercado de São Brás.

A "Feira da Saúde do SUS" oferece consulta médica, consulta de enfermagem, aferição de pressão arterial, aferição de glicemia, farmácia clínica, fitoterapia; testagem de IST e distribuição de preservativos.

Desenvolvido pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), a “Feira da Saúde do SUS” é um projeto itinerante que tem o objetivo de promover a saúde com ações educativas, culturais e assistenciais nas ruas, extramuros das unidades básicas de saúde, centros de atendimento psicossociais e feiras populares de Belém, levando a saúde onde a população está.

Jornada nacional

Com o tema "Por terra, teto e pão, o esperançar na Amazônia resiste contra o fascismo," o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realiza até domingo (24), em Belém, a Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária em memória aos Mártires de Eldorado do Carajás. Uma das ações do movimento é a realização da VI Feira Regional Mamede Gomes de Oliveira, em homenagem ao militante do MST que foi defensor da Agroecologia. O evento está montado na praça Floriano Peixoto, em frente ao Mercado de São Brás, e reúne 80 produtores das regiões Norte e Nordeste do Pará, além de trabalhadores e colaboradores do movimento.

Durante a Feira, além de venda de alimentos saudáveis, estão previstas atividades culturais e debates com a sociedade. O Movimento levará seus bonés para venda, o objeto mais procurado nos últimos meses entre os apoiadores da Reforma Agrária.

Acompanhe os serviços que serão ofertados pela Feira da Saúde:

22/04 - Sexta-feira:

- Roda de Educação Popular em Saúde;

- Carimbó do SUS;

- Consulta Médica;

- Consulta de Enfermagem;

- Aferição de Pressão Arterial;

- Aferição de glicemia;

- Farmácia Clínica;

- Fitoterapia;

- Atendimento em auriculoterapia (técnica terapêutica, semelhante à acupuntura);

- Atendimento em ventosoterapia ( tratamento natural que pode ser usado para tratar a dor muscular);

- Atendimento em Quiropraxia (área da saúde responsável pelo diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas nos nervos);

- Atendimento em Acupuntura;

- Contação de histórias para Crianças; e

- Testagem de IST e distribuição de preservativos.

23/04/22 - Sábado:

- Consulta Médica;

- Consulta de Enfermagem;

- Aferição de pressão arterial;

- Aferição de glicemia;

- Farmácia Clínica;

- Fitoterapia;

- Atendimento em auriculoterapia;

- Práticas de atividades físicas e jogos para adultos e crianças;

- Dança circular; e

- Testagem de IST e distribuição de preservativos.