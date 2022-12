Trabalhadores de serviços gerais da saúde de Belém fazem ato para cobrar pagamentos atrasados

SAÚDE

Prefeitura de Belém não paga cardiologistas e fila para cirurgia tem 186 pessoas, diz MPPA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Belém, com multa diária de R$ 5 mil para cada dia de descumprimento da regularização de repasses à Coopercardio-PA, que paralisou atividades