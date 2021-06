Trabalhadores da limpeza urbana são vacinados em Belém

Belém iniciou nesta quarta-feira (9) a vacinação contra a covid-19 dos trabalhadores municipais que atuam na limpeza urbana. Foram convocados todos os funcionários que atuam diretamente com o recolhimento de resíduos sólidos. A prefeitura espera imunizar quatro mil pessoas deste grupo.

No Mangueirinho, 200 frascos de imunizantes foram disponibilizados e o movimento foi mais intenso no início da manhã.

Pela hora do almoço, o cenário no estádio estava mais tranquilo. Foi o momento que Gilmar Silveira escolheu para receber a primeira dose. Ele trabalha há 35 anos recolhendo o lixo na cidade e disse sentir-se privilegiado pelo fato da categoria ter sido incluída no grupo prioritário.

"É muito bom pois é uma proteção. Sinceramente, não sou muito chegado em agulha, vacina, essas coisas. Não gosto. Mas precisa, né? Só parei de trabalhar durante um período de lockdown e desde então não paramos", afirma ele, sozinho na fila de espera.

Até o momento, a Secretaria Municipal de Saneamento não informou à reportagem quantos trabalhadores foram imunizados ao longo do dia.

O calendário vacinal segue nos próximos dias com quatro novas categorias: trabalhadores do setor portuário e aeroportuários, que sejam funcionários das companhias aéreas nacionais ou de aeroportos. Eles poderão ser vacinados neste dia 10.

Já os trabalhadores de forças de segurança pública poderão se vacinar no dia 11 de junho, enquanto os trabalhadores da educação (ensino fundamental) poderão se vacinar tanto no dia 11 quanto no dia 12.

Os trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano, motoristas e cobradores, ainda estão sem data para se vacinar. A prefeitura estima vacinar oito mil pessoas neste grupo.