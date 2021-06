Trabalhadores da Educação são vacinados pelo segundo dia em Belém

O momento de receber a primeira dose de vacinação contra a covid-19 chegou também neste sábado (12), em Belém, para trabalhadores da educação que atuam no ensino fundamental das redes pública e privada, em continuidade ao trabalho iniciado na sexta-feira (11) para o mesmo público, como grupo de primeira chamada. Conforme a programação da Prefeitura de Belém, foram contemplados ainda, nos dois dias, trabalhadores da educação infantil regular e da educação especial, também das redes pública e privada, como segunda chamada.

O clube Cassazum, localizado no bairro do Marco, foi uma das unidades de vacinação destacadas para os dois dias. De acordo com a coordenadora da ação pela parte da manhã, Gisele Bemuyal, na sexta-feira foram aplicadas 987 vacinas, já na manhã deste sábado 600 doses foram recebidas para imunizar a população. "Vejo que a população está bastante consciente, chegando cedo. Já está perdendo força a mentalidade de desconfiança da vacina", afirma a coordenadora.

O trabalhador de serviços gerais Fernando Miranda, 43 anos, trabalha diariamente com crianças de uma escola particular de Belém. Ele foi surpreendido com a oportunidade de ser vacinado, pois achava que seria imunizado apenas em agosto. "Quando a empresa comunicou, fiquei bastante ansioso. É muito importante que nós que trabalhamos com educação sejamos vacinados. Nós também estamos na linha de frente", destaca.