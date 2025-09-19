Trabalhadores celebram entrega do novo Mercado de Peixe, no Ver-o-Peso, em Belém

Os permissionários do Mercado de Peixe, parte do Complexo do Ver-o-Peso, celebraram a revitalização do espaço entregue nesta sexta-feira (19). Dentre as novidades, agora eles irão contar com duas novas máquinas de gelo, que produzem uma tonelada cada por dia. Com isso, não terão mais que realizar a compra do insumo para a conservação do pescado. O local foi equipado para o melhor armazenamento do pescado e agora conta com três banheiros reformados — um deles com recursos de acessibilidade —, caixas térmicas com maior capacidade, 68 boxes com novas bancadas e reforma completa na infraestrutura.

A permissionária Josiane Cardoso, que trabalha com a venda de camarão, comemorou a medida. “Todo dia a gente tinha que comprar gelo para conservar a nossa mercadoria e Deus abençoou o papel que a gente tem aqui. Tenho que agradecer ao prefeito e a organização do mercado que é ótima e vem sendo ótima para nós, dando esse apoio”, afirma.

Josiane Cardoso, vendedora de camarão. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O vendedor de peixe Sérgio Reis, permissionário há 42 anos, agora espera um maior movimento de clientes depois da reforma. “Antes estava desorganizado e tinha muito rato por aqui. Agora mudou, ficou bacana. Com certeza vai atrair mais clientes, ficou bonito”, elogia. A infraestrutura do local também foi requalificada: agora conta com iluminação em LED, novo piso, reforço nas câmeras de segurança, nova fiação elétrica e telhado restaurado, além de pintura completa.

Sérgio Reis, vendedor de peixe. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando, reforça que a entrega do novo mercado respeitou a história e particularidade do espaço, com o objetivo principal de entregar um serviço de qualidade para a população.

“Requalificamos o piso, a cobertura, a iluminação, a câmara frigorífica… Tudo está sinalizado e agora cada feirante tem sua própria gerência. A gente está entregando um mercado todo requalificado com condições de trabalho, principalmente para receber também a população aqui ", destaca.

Reforma do Complexo do Ver-o-Peso tem mais de 90% de obras concluídas

A reforma do Complexo Ver-o-Peso, maior feira a céu aberto da América Latina, já tem mais de 90% das obras concluídas. “Belém está passando por uma transformação, nunca se viu tantas obras ao mesmo tempo na cidade e isso gera um pouco de transtorno, mas tenho certeza que até a COP todo mundo vai estar aqui agradecendo, curtindo e vivendo a nossa cidade. Belém merece tudo que a gente está trabalhando para entregar”, afirma o prefeito.

“O Mercado de Peixe estava há bastante tempo necessitando de uma intervenção e agora é um aparelho novo, que está sendo entregue com a mais alta qualidade e atendendo as necessidades dos permissionários acima de tudo. Foram 20 anos de espera e agora entregamos o Ver-o-Peso todo requalificado. O Mercado de Peixe vai trazer para a população não só uma melhor qualidade na venda dos produtos, mas na oferta dos serviços”, destaca Igor Normando.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades