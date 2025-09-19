Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Trabalhadores celebram entrega do novo Mercado de Peixe, no Ver-o-Peso, em Belém

Dentre as novidades, estão duas máquinas de gelo, que produzem uma tonelada cada por dia

Andréia Santana e Ayla Ferreira*
fonte

O local foi equipado para o melhor armazenamento do pescado, com reforma na infraestrutura. (Foto: Ivan Duarte)

Os permissionários do Mercado de Peixe, parte do Complexo do Ver-o-Peso, celebraram a revitalização do espaço entregue nesta sexta-feira (19). Dentre as novidades, agora eles irão contar com duas novas máquinas de gelo, que produzem uma tonelada cada por dia. Com isso, não terão mais que realizar a compra do insumo para a conservação do pescado. O local foi equipado para o melhor armazenamento do pescado e agora conta com três banheiros reformados — um deles com recursos de acessibilidade —, caixas térmicas com maior capacidade, 68 boxes com novas bancadas e reforma completa na infraestrutura. 

Mercado de Peixe

A permissionária Josiane Cardoso, que trabalha com a venda de camarão, comemorou a medida. “Todo dia a gente tinha que comprar gelo para conservar a nossa mercadoria e Deus abençoou o papel que a gente tem aqui. Tenho que agradecer ao prefeito e a organização do mercado que é ótima e vem sendo ótima para nós, dando esse apoio”, afirma. 

image Josiane Cardoso, vendedora de camarão. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

VEJA MAIS

image Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso
Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

image Jambu, açaí e jenipapo: cachaça paraense conquista turistas no Ver-o-Peso com sabores da Amazônia
Com jambu, bacuri, açaí e outros gostos regionais, cachaças artesanais unem tradição, identidade cultural e movimentam o turismo gastronômico na capital paraense.

O vendedor de peixe Sérgio Reis, permissionário há 42 anos, agora espera um maior movimento de clientes depois da reforma. “Antes estava desorganizado e tinha muito rato por aqui. Agora mudou, ficou bacana. Com certeza vai atrair mais clientes, ficou bonito”, elogia. A infraestrutura do local também foi requalificada: agora conta com iluminação em LED, novo piso, reforço nas câmeras de segurança, nova fiação elétrica e telhado restaurado, além de pintura completa.

image Sérgio Reis, vendedor de peixe. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O prefeito de Belém, Igor Normando, reforça que a entrega do novo mercado respeitou a história e particularidade do espaço, com o objetivo principal de entregar um serviço de qualidade para a população. 

“Requalificamos o piso, a cobertura, a iluminação, a câmara frigorífica… Tudo está sinalizado e agora cada feirante tem sua própria gerência. A gente está entregando um mercado todo requalificado com condições de trabalho, principalmente para receber também a população aqui ", destaca.

Reforma do Complexo do Ver-o-Peso tem mais de 90% de obras concluídas

A reforma do Complexo Ver-o-Peso, maior feira a céu aberto da América Latina, já tem mais de 90% das obras concluídas. “Belém está passando por uma transformação, nunca se viu tantas obras ao mesmo tempo na cidade e isso gera um pouco de transtorno, mas tenho certeza que até a COP todo mundo vai estar aqui agradecendo, curtindo e vivendo a nossa cidade. Belém merece tudo que a gente está trabalhando para entregar”, afirma o prefeito.

“O Mercado de Peixe estava há bastante tempo necessitando de uma intervenção e agora é um aparelho novo, que está sendo entregue com a mais alta qualidade e atendendo as necessidades dos permissionários acima de tudo. Foram 20 anos de espera e agora entregamos o Ver-o-Peso todo requalificado. O Mercado de Peixe vai trazer para a população não só uma melhor qualidade na venda dos produtos, mas na oferta dos serviços”, destaca Igor Normando.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mercado de peixe
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Em Belém, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência celebra a reabilitação

Celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é reconhecer que a luta pela igualdade de direitos precisa ser diária e coletiva

20.09.25 8h00

violência

Homem é morto com tiros no rosto no bairro do Jurunas, em Belém

A vítima ainda não foi identificada

19.09.25 22h55

COP 30

Anitta promete brilhar no Festival Global Citizen: 'Vamos arrasar em Belém'

A cantora também respondeu se vai trazer os “Ensaios da Anitta” à capital paraense

19.09.25 14h44

BELÉM 

Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

Evento reúne voluntários, apresentações artísticas e ações de sustentabilidade em Belém

18.09.25 18h24

MAIS LIDAS EM BELÉM

CÍRIO

Círio 2025: Concurso de Redação tem como tema 'Proteger a casa que partilhamos é um ato cristão'

Concurso ocorre deste domingo (21) no Centro Social de Nazaré, em Belém, e mobiliza mais de 104 estudantes de seis municípios

21.09.25 9h19

BELÉM

Rede elétrica de Belém atinge cerca de 90% da modernização prevista para este ano

há um planejamento de rotina para a renovação da rede, que foi acelerado por conta do Círio de Nazaré e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30)

21.09.25 9h00

CRIATIVIDADE

Robótica em ação: estudantes de Belém disputam torneio com foco ambiental

O Torneio Brasil de Robótica (TBR) - Etapa Região Norte será realizado, na Estação das Docas, no próximo dia 27 de setembro

21.09.25 8h30

MEIO AMBIENTE

COP Talks estreia Espaço Liberal e traz debates sobre a COP 30 e a Amazônia

Evento também marca a inauguração do Espaço Liberal

21.09.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda