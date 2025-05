Torcedores de Remo e Paysandu terão ação de vacinação durante a final do Parazão, no Mangueirão

A paixão pelo futebol vai se unir ao cuidado com a saúde na final do Campeonato Paraense 2025. Torcedores de Remo e Paysandu que forem assistir ao clássico Re-Pa, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, terão acesso a uma ação de vacinação promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), em parceria com o Ministério da Saúde e a Federação Paraense de Futebol (FPF).

A iniciativa será realizada a partir das 19h desta quarta-feira (7), nos setores A e B do estádio, antes do início da partida decisiva. Estarão disponíveis vacinas contra Influenza, Febre Amarela, Tríplice Viral e Difteria e Tétano (dT). A aplicação será feita de forma rápida e segura por profissionais da Sesma, seguindo todos os protocolos sanitários.

Segundo a Sesma, “a proposta é aproveitar a paixão pelo futebol para promover a saúde, alcançando o grande fluxo de torcedores e ampliar o acesso à vacinação, além de reforçar a importância da imunização”. A ação faz parte da estratégia nacional de incentivo à vacinação em massa, especialmente em ambientes de grande circulação de pessoas, como eventos esportivos.

Um dos principais focos da campanha é aumentar a cobertura vacinal contra a Influenza, que atualmente está em 46,37% em Belém, o que representa cerca de 300 mil doses aplicadas. Na Região Norte, a campanha começou em setembro de 2024 e segue até julho de 2025 ou enquanto houver estoque.

A ação contará ainda com a presença do personagem Zé Gotinha, símbolo nacional da vacinação, e com equipes do Ministério da Saúde, que levarão orientações, incentivo à imunização e momentos de descontração para os torcedores, especialmente para as famílias que acompanham a decisão no Mangueirão.