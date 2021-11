Todos Juntos Pela Educação - Edição Enem e aulões reforçam preparação para o exame nacional

Visando garantir a competitividade dos candidatos que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio e revisar os conteúdos planejados para tal, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai transmitir pela TV Cultura do Pará o programa "Todos Juntos Pela Educação - Edição Enem. Além da programação na TV aberta, os estudantes podem acessar o YouTube do Portal Cultura e também podem participar dos aulões presenciais na UsiPaz Ananindeua. As provas do Enem 2021 acontecem nos dias 21 e 28 de novembro.

As aulas que antecedem serão ministradas diretamente do Sistema Educacional Interativo (SEI), em Belém. A programação das aulas preparatórias serão nos sábados 13, 20 e 27 com as respectivas aulas dentro dos eixos das Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias - Matemática e suas Tecnologias.

A secretária de Estado de Educação Elieth de Fátima comentou sobre o trabalho desenvolvido com a rede pública estadual e disse que a iniciativa trará mais acesso aos estudantes. "Esta iniciativa vai proporcionar aos estudantes das terminalidades do Ensino Médio e os que já concluíram os estudos nos anos anteriores, a oportunidade para se prepararem adequadamente para o exame e garantindo a competitividade no Enem 2021. É a Seduc somando esforços e levando o acesso ao conhecimento para os alunos em todo o Pará", destacou.

Regina Pantoja, secretária adjunta de ensino, afirma que a ação oferece mais suporte e que os alunos estão tendo o melhor ensino, com os melhores professores. "A Seduc mantém o projeto 'Todos Juntos Pela Educação', entendendo que o êxito da caminhada estudantil é resultado de muitas mãos: escola, alunos e família. Com esta ação, estamos oferecendo um suporte a mais para que os estudantes possam reforçar os seus estudos com uma ótima equipe de professores, da própria rede estadual de ensino", ressaltou.

Ana Mota, 18 anos, vai tentar medicina na UFPA e UEPA e esteve na aula deste sábado (6) Ciências Humanas e suas Tecnologias - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A moradora do Coqueiro revela que o espaço é bom e que está gostando do preparatório e didática adotada pela equipe. "Eu achei que a disponibilidade do espaço é muito boa. Vai estimular o aluno a se interessar por essas questões. Eu estou achando a aula excelente, pela equipe de professores e cada um oferece uma didática para o aluno com temas mais recorrentes do Enem. Estou empenhada e estudando para passar em medicina ou na UFPA ou na UEPA", concluiu.

Além do especial que será transmitido durante os sábados deste mês de novembro, as aulas do movimento "Todos Juntos Pela Educação" continuarão sendo exibidas para 108 municípios paraenses, de segunda a sexta, de 07h às 09h e das 15h às 17h30, através da TV Cultura do Pará. Criado em março de 2020, esta iniciativa da Seduc visa proporcionar maior suporte pedagógico aos estudantes da rede pública estadual que já retornaram presencialmente às aulas.

(Com informações do site Agência Pará)