TJPA determina que Semas retome licenciamento ambiental para instalação de aterro sanitário no Acará

A decisão foi proferida na última terça-feira (22) pelo desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público do TJPA

O Liberal
fonte

Na foto, a sede do TJPA, em Belém (imagem ilustrativa). (Foto: TJPA / Divulgação)

Em decisão proferida na última terça-feira (22), o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) determinou que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) dê prosseguimento ao processo de licenciamento ambiental para instalação de um aterro sanitário no município de Acará, no nordeste paraense. A determinação, do desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, estabelecia o prazo de 24 horas para o cumprimento da medida, conforme as recomendações apresentadas pela equipe técnica do Juízo e com a concordância do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

Na decisão, a qual o Grupo Liberal teve acesso, de acordo com o magistrado, os atos administrativos que resultaram no indeferimento da licença ambiental anteriormente estavam “eivados de ilegalidade, por vício de motivação”. O desembargador destacou que o indeferimento da Semas “não corresponde à realidade fática constante dos autos”, uma vez que tanto a consultoria técnica pericial quanto o Ministério Público apontaram a viabilidade ambiental do empreendimento.

O projeto em análise é de responsabilidade da empresa Ciclus Amazônia. vencedora do processo licitatório para implantação da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos (CTR Ciclus) em Acará. Segundo o parecer da consultoria técnica pericial do TJPA, os estudos apresentados pela empresa “são adequados e apresentam informações técnicas que, de acordo com a legislação e as normas vigentes, permitem à Semas aprovar a localização e a concepção da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos”

O desembargador ressaltou que os pareceres constantes nos autos indicam a viabilidade técnica do empreendimento, “desde que observadas as recomendações da equipe técnica e os condicionantes legais aplicáveis”. Ainda conforme a decisão, a Semas deve adotar as providências “de acordo com as sugestões apresentadas pela equipe de técnicos desse Juízo, com a devida concordância do MPPA”. 

A equipe de perícia reforçou ainda que os documentos do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) permitem “atestar a viabilidade ambiental da solicitação de implantação desse empreendimento no município do Acará” e estabelecer “requisitos básicos e condicionantes necessários para o prosseguimento do processo da Licença Prévia”, conforme o artigo 8º da Resolução Conama nº 237/1997.

Continuidade do processo

O Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público do Pará (GATI/MPPA) também se manifestou favorável à continuidade do processo. No parecer técnico citado na decisão, o órgão concluiu que o EIA apresentado pela Ciclus possui apenas “fragilidades pontuais” que podem ser corrigidas, e que “o indeferimento integral do EIA/RIMA, como manifestado pela Semas, não se mostra a medida mais adequada”. O MP sugeriu que fossem impostas “complementações e condicionantes rigorosas” para que o licenciamento ambiental prossiga.

Na decisão, o desembargador Luiz Gonzaga reforçou que “não se está conferindo de plano a licença ambiental à Ciclus”, mas determinou que a Semas adote as providências necessárias para dar continuidade ao processo no prazo de 24 horas, com base nas orientações dos técnicos do juízo e com a concordância do Ministério Público. Ele determinou ainda que a empresa deverá cumprir os requisitos legais e as condicionantes estabelecidas para obter a licença.

Para o relator, a decisão visa corrigir um impasse que “se arrasta por anos” e que exige uma solução técnica, equilibrando a necessidade de manejo adequado dos resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém com a preservação ambiental. “Faz-se necessária a exigência de complementações e condicionantes rigorosas para a continuidade do processo de licenciamento ambiental”, pontua o magistrado ao encerrar a decisão.

Histórico
As discussões sobre a possível instalação de um aterro sanitário entre Acará e o município vizinho de Bujaru, no interior do Pará, ganharam repercussão ainda em 2023. À época, o Ministério Público do Pará e a Defensoria Pública do Estado (DPE) começaram a acompanhar de perto o processo para esclarecer as questões ambientais, territoriais e sociais envolvidas. O projeto da instalação do aterro no Acará se intensificou por conta da necessidade de um novo local para destinação de resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém, após incertezas nas atividades no aterro de Marituba.

Em setembro de 2023, o Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por meio das Promotorias de Justiça de Acará e Bujaru, informou que seguia apurando, em fase de instrução de inquérito civil, a possível instalação de aterros sanitários nos quilômetros 19 e 33 da Alça Viária, área onde vivem comunidades tradicionais, como quilombolas. As Promotorias aguardavam respostas da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), que ainda não havia apresentado os estudos de impacto ambiental solicitados.

Na mesma época, o Ministério Público Federal (MPF) também acompanhava o caso e havia aberto um inquérito civil em fase inicial para definir se a competência de atuação era federal ou estadual. O órgão destacou que o tema envolvia a ausência de consulta prévia, livre e informada às comunidades afetadas - um direito garantido a povos tradicionais - e compartilhou as informações do inquérito com gabinetes especializados do MPF. O Ibama informou que monitorava a situação.

A Semas declarou, ainda em setembro de 2023, que o pedido para instalação do aterro em Acará estava sendo analisado conforme os procedimentos legais e com transparência. Já a Prefeitura de Acará afirmou não ter sido informada oficialmente sobre o andamento do processo, destacando que a responsabilidade pelo licenciamento é exclusiva do governo estadual. O prefeito Pedro Moraes manifestou oposição à iniciativa, alegando que o projeto poderia causar danos ambientais e sociais, atingindo agricultores, nascentes, igarapés e o ecoturismo local.

No município de Bujaru, a Câmara Municipal havia aprovado, em 2022, uma lei que proíbe o recebimento de resíduos de outros municípios. O secretário municipal de Meio Ambiente, Diogo Almeida, também se posicionou contra o projeto, afirmando que o local previsto para o aterro ficava próximo a áreas sensíveis. À época, a Prefeitura de Belém informou que o Tribunal de Contas dos Municípios e o Tribunal de Justiça do Pará já haviam autorizado o prosseguimento da licitação da nova Central de Tratamento de Resíduos Sólidos da capital, e que aguardava a retomada da análise das propostas técnicas para avançar no projeto.

