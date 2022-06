Tiroteio tem três baleados e um morto em Rio Maria

A noite do último domingo (12) foi de tensão e medo para moradores do Município de Rio Maria, na região sul do Pará, quando dois homens armados invadiram uma missa e fizeram disparos contra três pessoas. Após o baleamento, policiais fizeram buscas pelos autores dos disparos e um jovem de 24 anos, identificado como Marcos Vinícius Marreiro Costa, foi morto durante a intervenção policial.

As pessoas baleadas são: César dos Santos, o “Pelé”, Lionaldo Luiz da Silva e Ronilda Adriano. As primeiras informações sobre o tiroteio são de que no domingo à noite, uma cerimônia religiosa era realizada na Capela Divina Pai Eterno, no bairro Remor. De acordo com testemunhas, dois homens chegeram à igreja em uma moto CG Fan 150, preta. Eles usavam capacete e atiraram na direção de "Pelé". Acertaram também outras duas pessoas perto homem.

“Pelé” foi levado para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, e as outras duas pessoas feridas foram encaminhadas para atendimento médico em Rio Maria.

Buscas

Nas buscas pelos autores dos disparos, policiais chegaram a avistar dois suspeitos. Eles estavam no setor Jardim Paraíso em uma moto. Ambos usavam capacetes e, ao notarem a presença da viatura policial, saíram em disparada.

Segundo relato de populares, os suspeitos entraram em uma casa. Os policiais, então, deslocaram-se até o imóvel, mas foram recebidos à bala. Os policiais revidaram os tiros.

Nesse tiroteio, Marcos Vinícius foi baleado e acabou morrendo no Hospital Municipal de Rio Maria. Ele teria atirado contra a guarnição, conforme a Polícia Militar.

Contestação

No entanto, de acordo com informações dos familiares de Marcos Vinícius, o jovem estaria saindo da casa da namorada e teria sido confundido com um dos suspeitos pelos policiais. A morte de Marcos Vinícius provocou comoção entre mordores do município. Em postagem nas redes sociais, um familiar do jovem postou: "Queremos justiça pela morte de um inocente".

A Prefeitura de Rio Maria emitiu nota solidariando-se com a família e amigos de Marcos Vinícius.

Polícia

A Polícia Militar informou que na casa onde os suspeitos tentaram se esconder foi encontrada uma moto CG 150, preta, supostamente o mesmo veículo usado no atentado. De acordo com a Polícia, também foram encontrados no imóvel dois capacetes, um revólver calibre 38, com quatro munições intactas e duas deflagradas e um aparelho celular. Os pertences foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria. (Com informações do portal correiodecarajas.com.br)