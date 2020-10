Tipicamente paraense: Pedido de casamento na ilha do Combu encanta pela paisagem

Imagine o sonho que é um passeio de lancha até a ilha do Combu, em Belém, na companhia de seu amado e um final de semana no cenário paradisíaco de frente para o rio Guamá. Para se tornar inesquecível, só com um pedido de casamento. Jessyca Marques, 29, sentiu toda essa emoção na pele, ao lado do agora noivo, Marcus Victor Viggiano, 33.

Ao chegarem de lancha a um restaurante na ilha, a contadora se deparou com a família segurando balões que formavam a frase “casa comigo”. “Fui eu que tive a ideia, sim, de onde e como seria. Eu queria algo inovador e muito especial, queria surpreender ela, só que, claro que eu nunca iria conseguir isso sem ajuda”, revelou o noivo. Ele contou com a ajuda da cunhada, Jack Marques, e da sogre, Inivalda Marques. “Jessyca merecia isso, eu queria muito que fosse especial e inesquecível”, completou Marcus.

O noivo garante que a amada não sabia de nada até o momento do pedido. “A Jessyca me disse que achava até então, que seria apenas um passeio de lancha. Eu havia dito pra ela que eu queria passar o final de semana só com ela, um programa de casal”, contou. “Para ela não desconfiar de nada, a mãe dela foi para o sítio e minha mãe voltou para o interior onde ela mora. Não ficou quase ninguém aqui em Belém”, acrescentou. Pelo jeito, que deu certo o plano apaixonado do personal trainer.

O grande momento começou na proa da lancha onde estava o casal, junto com a irmã de Jessyca e o namorado da jovem que ajudou na organização para o pedido. “Ela não tinha visto nada ainda, estávamos na frente da lancha. Quando chegou perto das letras, mandei ela olhar e disse: ‘Está aí nossa família, fiz essa surpresa toda pra lhe dizer que te amo, e quero saber se você aceita casar comigo’”, relembrou Marcus. Depois da surpresa, foi só emoção.

Marcus confidenciou que o sentimento é de “um homem realizado, feliz e muito apaixonado por ela”. Felicidades aos noivos!