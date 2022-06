Teste do Pezinho: mais de 1,5 mil exames foram coletados em Belém

O Junho Lilás é a campanha que conscientiza as famílias de recém-nascidos sobre a necessidade do teste do pezinho e o quanto ele pode descobrir e prevenir doenças. Durante o mês, as ações se intensificam e fazem parte de uma série de medidas indicadas às famílias no cuidado com os bebês. Entre janeiro e maio de 2022, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) contabilizou mais de 1,5 mil testes realizados na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, referência em atendimento materno-infantil. O exame faz parte da triagem neonatal aconselhada, porém, muitas mães não sabem a importância dos resultados e o quanto eles podem ser determinantes na vida da criança.

A indicação é que o teste seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do recém-nascido, mas até o 28º dia ainda pode haver a coleta. Várias doenças são descobertas por meio do exame, entre elas: hipotireoidismo congênito, anemia falciforme, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase. Essas, quando detectadas precocemente, tendem a garantir melhor qualidade de vida com o tratamento ideal e minimizar os efeitos que as patologias podem causar.

“Para as famílias, é importante chamar atenção sobre a detecção precoce de doenças, porque são condições que têm tratamento e não se justifica ter uma criança com problemas que são fáceis de serem identificados. Se têm alguma dúvida, busquem a Unidade de Saúde e profissional”, explica Anna Cristina Guzzo, coordenadora estadual de saúde da criança.

Profissionais da saúde alertam para a importância do teste do pezinho (Thiago Gomes / O Liberal)

O teste do pezinho é obrigatoriamente oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Condor, em Belém, o serviço é disponibilizado sem agendamento prévio, com demanda espontânea, ou seja, não cresce o número de atendimentos durante a campanha. Em abril deste ano, onze recém-nascidos coletaram o teste na unidade e cinco ainda não foram buscar os resultados, que ficam disponíveis após 30 dias. Com isso, a enfermeira Helen Pimentel, que atende na UBS, alerta: a conscientização precisa ser feita desde o pré-natal. “A mãe tem que estar ciente de todos os testes de triagem neonatal que precisa fazer. Desde cedo, a gente já vem aconselhando para virem em tempo hábil porque esse prazo é primordial”, destaca a enfermeira.

Brenda Pereira, autônoma de 20 anos, é mãe do Anthony, que tem 14 dias de vida. Ela conta que o filho estava internado devido complicações no parto, por isso não fez o exame antes. “Recebi orientação na Santa Casa para fazer o teste, mas não sabia da importância e nem das orientações”, contou após levar o bebê para o exame na unidade da Condor.

Brenda Pereira levou o filho recém-nascido para fazer o teste do pezinho (Thiago Gomes / O Liberal)

A Lei 14.145, sancionada em 2021, ampliou para 53 a lista de doenças investigadas pela rede de saúde pública do país.

Como é o teste

É feito um pequeno furo no calcanhar do bebê para que haja a coleta do sangue. A amostra, então, é dividida em uma folha de papel filtro e encaminhada para análise no Laboratório Central do Estado (Lacen-PA).

No caso de alguma alteração no exame, é solicitada uma segunda amostra ao município, para comprovação. Se der normal, é liberado. No entanto, se permanecer a alteração, os responsáveis são informados e a criança é encaminhada para tratamento no Serviço de Referência de Triagem Neonatal da Uremia.

Serviço:

-> Além das maternidades e UBS, a coleta de amostra de sangue pode ser feita na Uremia (Unidade de Referência Materno Infantil).