TerPaz Itinerante leva formação profissional e serviços à população de Mosqueiro

Os moradores da ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, recebem até o próximo sábado (28) cursos de formação profissional em dois turnos, na Vila de Mosqueiro. A ação é do Governo do Estado do Pará, por meio do TerPaz Itinerante. Das 8h às 12h e das 14h às 18h, a população poderá participar de cursos nas áreas de gastronomia, estética e informática. Além de acessar serviços de saúde e cidadania.

De acordo com o site Agência Pará, a estrutura já está montada na Vila de Mosqueiro. As carretas oferecerão os cursos e serviços a semana toda. Nos veículos serão ministradas aulas de habilidades e técnicas de cozinha, design de sobrancelha e barbearia, além de cursos de informática básica e de Excel.

O “TerPaz Itinerante” em Mosqueiro ocorre até o próximo sábado (28) com a mostra dos cursos ofertados e serviços de cidadania. A partir das 8h, na Vila de Mosqueiro. (Reprodução / Nucom Seac)

O objetivo é facilitar o acesso à formação profissional tecnológica, qualificando jovens e adultos, informou o diretor do Projeto TerPaz Formação Profissional, Haelton Costa. "Serão formadas duas turmas em cada carreta, uma no turno da manhã e outra no turno da tarde. No sábado, com a concretização da semana de ação das carretas, será realizada uma ação de cidadania com os atendimentos da carreta da saúde com consultas médicas, odontológicas, pediátricas, higiene bucal, vacinação contra Covid e gripe e emissão de documentos com o apoio da Polícia Civil”, disse.

Desde o início do ano, o TerPaz Itinerante realizou ações em cidades como Belém, Ananindeua, Marituba, no distrito de Icoaraci e na região sudeste do estado. No mês de junho, as carretas do TerPaz Itinerante irão realizar atividades em Salvaterra, no Marajó, no período de 13 a 18 de junho. No dia 11 de junho, em uma ação no Estádio do Mangueirão, em Belém, e no período de 20 a 25 de junho, na Praça Matriz de Icoaraci.

Serviço - TerPaz Itinerante formação profissional

Data: até o sábado (28)

Local: Vila de Mosqueiro.

Hora: 8h às 12h e das 14h às 18h.