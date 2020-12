Terminal Rodoviário tem sexta-feira movimentada antes do último feriadão do ano

A saída de Belém no fim de tarde desta sexta-feira (4) estava movimentada para quem foi comprar passagens no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás. A maioria dos bancos onde os passageiros sentam estavam ocupados e alguns destinos, esgotados. O movimento no local neste pré-feriadão foi bem maior se comparado a outros feriados recentes, que tiveram tardes de sextas mais vazias.

O policial militar aposentado Raimundo Ferreira estava a caminho de Altamira para ficar com a família após resolver algumas burocracias na capital. "São 14 horas de viagem então tem chão ainda. O bom é que estaremos juntos. Comprei até o bilhete antecipado para não ter que enfrentar fila na volta", contou ele, que garantiu a vaga no ônibus ainda semana passada, por R$170. "10 reais mais caro que ida, viu? Paguei mais na volta, mas é assim mesmo. Essas datas especiais fica difícil fugir desse preço a mais. Vale a pena porque o ônibus está novinho e eles estão respeitando as normas", avalia ele, preocupado com o coronavírus. Mesmo com o calor no Terminal, o policial não tirou a máscara em nenhum momento. "Está na hora de climatizar isso aqui. Capaz até de um dia ter gente passando mal de calor", desabafa.

Maria Luísa amarrou o cabelo para esperar o ônibus que irá levá-la para Abaetetuba e sacou uma pasta da mochila para se abanar. "Estou feliz que irei curtir esse final de semana, mas essa espera nesse frio aqui é mais desgastante que a viagem em si", ironizou a enfermeira. Ela conta que não aproveitou nenhum feriadão este ano por conta da pandemia, já que preferiu evitar contato com os pais que moram em Abaetetuba. "Decidi ir nesse porque descolei a folga lá no trabalho para segundo. Não dá para desperdiçar esses dias seguidos assim. Não cai do céu", brinca. Apesar do fluxo grandes de pessoas, ela conta que a partir das 16h o movimento ficou mais calmo por lá e sem muitas filas. Ela comprou a passagem praticamente na mesma hora que chegou. "Eu estava preocupada porque brasileiro é assim, não é? Deixa tudo para cima da hora. E sei que as pessoas estão viajando para todo canto apesar do vírus. Mas foi rápido, ainda bem", diz.

Pela BR-316, o trânsito estava moderado, ficando mais movimentando após a barreira do Departamento Nacional de Trânsito (Detran). Marituba também estava com alta movimentação e com congestionamento por volta das 17h. O Departamento não registrou nenhum incidente na via. O feriado de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, não é nacional e, portanto, depende de leis municipais para vigorar, como é o caso de Belém, onde a próxima terça-feira é legalmente considerada feriado. O Governo do Estado optou por facultar o expediente nos órgãos da administração pública.