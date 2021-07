Terminal Rodoviário tem movimentação intensa nesta sexta

O Movimento no Terminal Rodoviário de Belém começou tranquilo nesta sexta-feira (9). No entanto, a estimativa da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) é que 17.892 passageiros passem pelo terminal neste segundo final de semana de julho. Os locais mais procurados são: Mosqueiro, Salinas, Bragança e Marudá no Pará e as viagens intermunicipais, São Luiz e Fortaleza são os destinos mais demandados. Ao longo do dia, a a quantidade de pessoas tem aumentado.

A equipe da redação integrada de O Liberal conversou com algumas pessoas que estavam esperando o embarque, algumas delas para São Paulo, a trabalho, mas outras para passar as férias, como a Natalina Brito que está desde 2018 sem verba mãe, a pandemia atrasou a visita e agora, após vacinada, organizou-se para passar o veraneio com a família.

"A minha principal preocupação seria estar vacinada, as duas doses, a minha mãezinha lá também está vacinada. Uso máscara, estou com gel na bolsa, estou levando os comprovantes de vacinação e estou bem de saúde. A expectativa de ver a minha mãe é grande, você nem imagina. Se higienizar bastante e curtir as férias. Tava entalado, sabe? Então, tem que mater os cuidados porque o vírus continua circulando entre a gente. Dê atenção aos cuidados para curtir em segurança", disse Natalina.

Belém não é só a responsável pelas saídas para o veraneio. Muitas pessoas que moram em municípios vizinhos aproveitam o mês para ficar junto com a família em Belém: "eu moro em Cametá e vim passar uma semana com a minha tia, aqui em Belém. Estou voltando pra casa mas não vou aproveitar os balneários, mas no último final de semana de julho eu volto para vê-la, ver meu amor", disse Luma Dias, referindo-se a sua tia.

Alguns lojistas do interior do Terminal Rodoviário comentam que o movimento ainda está fraco. Neste segundo final de semana que já percebem uma movimentação nas viagens, mas que ainda não sentem esse reflexo nas vendas. Em relação ao ano passado, está melhorando.

Embarque para Outeiro e Mosqueiro sem filas no começo da manhã, em São Brás

Os motoristas dos ônibus que fazem as linhas: Outeiro-São Braás e Mosqueiro-São Brás aguardavam a lotação máxima sentada dos ônibus, para começarem o percurso. A movimentação por volta de 10h30 ainda era fraca, para uma sexta-feira de julho. Seu Silva, motorista há 28 anos, atribuí a movimentação tímida como reflexo da pandemia, mas acredita que sábado e domingo serão os melhores dias para viagem: "ano passado eu não trabalhei, estava em isolamento, mas agora neste segundo final de semana percebo que já está melhor que o primeiro. A movimentação hoje está como um dia comum da semana, mas acredito que amanhã deve melhorar", disse o motorista.

Quem decidiu viajar na sexta (9) para não enfrentar filas, como a Theila Sena - que viaja para mosqueiro com a amiga - comemorou não ter aglomeração: "escolhemos viajar hoje, porque sábado com certeza vai lotar. Assim fugimos da aglomeração. Eu já tomei a primeira dose da vacina, a minha amiga as duas e quando formos para a praia vamos buscar um lugar mais distante de todos, para tirarmos a máscara e aproveitarmos a praia", comentou Theila.