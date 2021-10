Terminal Rodoviário recebe ação de monitoramento e vacinação para quem desembarca na capital para o Círio

O Círio de Nazaré movimenta o turismo em Belém no mês de outubro e, de acordo com a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart), a expectativa para este ano é que 32.700 mil pessoas desembarquem no Terminal Rodoviário de Belém ao longo da semana. Com o aumento de pessoas vindas de outros Estados a Secretaria municipal de Saúde (Sesma) em Parceria com o Governo do Estado realiza ação de vigilância epidemiológica no Terminal, até o próximo dia 30.

Cláudio Salgado, diretor de vigilância da Sesma explica que há uma equipe de 15 multiprofissionais que se revezam nos três turnos, das 7h às 00h para fazer a sensibilização, testagem e vacinação desses passageiros oriundos de outros estados. "Nós estamos em uma ação conjunta com o Estado, os testes de PCR saem pelo Lacen e a vacinação é feita em uma sala aqui dentro. Não estamos só aqui no terminal rodoviário, também no Terminal Hidroviário. No caso do terminal rodoviário as pessoas são abordadas dentro do ônibus, há uma conversa de orientação e elas são encaminhadas ou para os testes ou para a vacina, caso não estejam com o esquema vacinal completo", argumenta o diretor.

A preocupação a priori é com as pessoas que estão entrando no Pará, vindas de outros estados, devido as possibilidades de novas variantes, é o que diz Cláudio. "Acordamos 40 pessoas, quatro foram testadas negativas. Duas dessas não tinha nenhuma vacina e foram vacinadas e uma delas só tinha uma dose e completou o esquema vacinal. Quem está vindo de fora, a gente começa sempre de modo pedagógico, acreditamos que as pessoas podem ser sensibilizadas. Nós queremos que pelo menos 10% das pessoas que cheguem em Belém, sejam testadas, mas partiremos para outras metodologias caso essa não funcione, de repente tornar obrigatório pelo menos uma dose, algo assim", completa.

Ivana Silva, enfermeira, é uma das 15 pessoas que estão escaladas para a ação desta segunda-feira (4), ela conta que a sensibilização começa desde a entrada do ônibus no estacionamento do terminal, a equipe conversa com os passageiros, mas que sentiu muita relutância de algumas pessoas, algumas até prometeram voltar, mas a adesão ainda está baixa. "A gente adentra e aborda os passageiros, as vezes chegam 14 passageiros, chegam números menores e nem todos aceitam, né? Mas a gente sugere, fala da importância do teste e verifica a questão da vacinação. Mas alguns se recusam, dizem que não estão com Covid. A gente faz uma apelo que eles aceitem, contamos com a consciência de cada um", explica.

Anderson Herculano, chefe da divisão epidemiológica da Sesma explica que em caso que até o momento nenhum caso foi registrado, mas que há um protocolo a ser seguido caso venham a positivar em alguns testes. "Nossa proposta ao chegar no ônibus é propor para quem não tem a vacinação, que faça a 1ª dose ou complete o esquema vacinal. E também faça o teste, pois as vezes podem estar assintomáticos. Em caso de aceite, a equipe acompanha a pessoa e é feita a notificação, pegamos todos os dados do paciente. Caso ele dê positivo, ele não vacina, e as medidas são tomadas. A pessoa é orientada a ficar isolada e monitoramos o pacientes e demais pessoas do ônibus. Mas até agora, só negativados", finaliza.