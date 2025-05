Terminal Rodoviário de Belém inicia movimento de embarque para o feriado do Dia do Trabalho

Na véspera do feriado prolongado do Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, o Terminal Rodoviário de Belém começou a ganhar movimento. No fim da manhã desta quarta-feira (30), enquanto muitos passageiros aguardavam com malas em mãos e planos na cabeça, a movimentação da rodoviária ainda era tranquilo. Com ponto facultativo na sexta-feira (2), a expectativa é de que mais de 3.500 pessoas passem pelo terminal até o domingo (4), embarcando para aproveitar os dias de descanso.

A estimativa é de 2.600 embarques e 900 desembarques, o que representa um aumento de 45% em relação ao ano passado.

Entre os destinos mais procurados estão cidades do interior paraense, como Castanhal, Salinas e Cametá, além de capitais de outros estados, como São Paulo, Fortaleza e Goiânia.

Terminal Rodoviário de Belém (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

De malas prontas, passageiros se preparam para o feriadão

Evandro Silva, de 29 anos, e a namorada (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Evandro Silva, de 29 anos, é montador industrial e saiu de Imperatriz, no Maranhão, rumo a Porto Velho, em Rondônia, onde vai trabalhar durante o feriado — mas também pretende aproveitar a folga para passear com a namorada. Durante a conexão em Belém, ele encontrou tempo para conhecer o Bosque Rodrigues Alves. “Eu vou ao trabalho, mas aproveito a ocasião para conhecer o parque que está perto aqui", diz. Pela primeira vez na capital paraense, Evandro se surpreendeu com o movimento do terminal.

Dona de casa Cheliane Moraes, 44 anos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

A dona de casa Cheliane Moraes, de 44 anos, embarcava rumo a Cametá, nordeste paraense, para matar a saudade dos filhos e aproveitar o feriado prolongado com a família. A viagem também já é uma antecipação do Dia das Mães, que ela pretende passar por lá, cuidando das casas e curtindo o tempo ao lado dos filhos. “Vou visitar meus filhos, aproveitar o feriado e depois o Dia das Mães e cuidar da casa”, conta. Sem passagem de volta comprada, ela não tem pressa de voltar. No roteiro com os filhos, planos simples, mas cheios de afeto: “Um almoço, um banho de praia", compartilha.

Engenheira elétrica Rilze Moreira, 37 anos (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Rilze Moreira, de 37 anos, é engenheira eletricista, natural de Altamira, no sudoeste paraense, mas mora em Belém desde que veio estudar na capital. Agora, está de volta à cidade natal — a trabalho, mas também para aproveitar o feriado e reencontrar a família. “Vou a trabalho, mas também vou aproveitar o feriado”, conta. Ela vai passar um mês por lá e, para garantir tranquilidade, comprou as passagens com antecedência. Sobre o movimento na rodoviária, achou mais calmo do que o esperado. “Por ser um feriado, tô achando tranquilo”, comenta.