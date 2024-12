Terminal rodoviário apresenta movimento de saída de Belém, nesta segunda (30)

Muitas pessoas já estão nos seus destinos para aproveitar as comemorações de réveillon em vários cantos do Pará e do Brasil, mas há aqueles que deixaram para pegar a estrada nesta segunda-feira (30). E há aqueles que não compraram a passagem com antecedência e resolveram aventurar no Terminal Rodoviário de Belém. De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém (Sinart), a expectativa de passageiros embarcados para o Réveillon no terminal rodoviário de Belém é de 22.200 embarcados, 7.700 desembarques, com acréscimo de 35% ao número real do ano anterior (2023). Assim, estimando um total aproximado de 30.000 passageiros circulando no Terminal.

Quem resolveu aventurar foi Suzane Marques Silva, 33, ela chegou na tarde desta segunda (30) no Terminal Rodoviário de Belém acompanhada dos dois filhos e do marido após uma viagem de avião vinda de Macapá. O destino principal é o município de Santa Quitéria, no Maranhão. Ela disse que há uma semana vinha tentando comprar passagem para o Maranhão, mas não tinha uma resposta de nenhuma das empresas de ônibus. Com isso, ela achou que quando chegasse no terminal fosse fácil de resolver.

"Eu vinha tentando há uma semana e não consegui. Resolvemos vir direto do aeroporto para a rodoviária, mas não tem mais passagem. Vamos tentar outras empresas”, disse Suzane preocupada com a situação, já que um de seus filhos ainda é de colo.

Quem também resolveu aventurar foi o jogador de futsal João Pedro Pinheiro, 17, que foi junto com a namorada, o filho e os amigos para o terminal em busca de conseguir uma passagem para Mosqueiro. “Nós estamos tentando comprar, mas até mais tarde a gente consegue”, disse o adolescente. João disse que todos os anos costuma passar o réveillon ao lado da família e dos amigos em Mosqueiro e sabe que o local sempre é lotado, mas que no final sempre dá certo.

Joana Maria Oliveira Souza já estava com a passagem comprarda para Parauapebas e chegou cedo no terminal rodoviário. Ela passou o Natal com a família Santo Antônio do Tauá e estava retornando para casa, onde vai passar a virada do ano. “Nós chegamos cedo aqui, pois viemos de Santo Antônio do Tauá e agora estamos esperando a hora da nossa viagem. É cansativo, mas não tem outro jeito”, conta Joana.

Ainda de acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico em Belém (Sinart), os destinos mais procurados pelos passageiros no terminal rodoviário de Belém estão os municípios de Curuçá, Vigia, Cametá, Marudá, bem como, o Distrito de Mosqueiro. Já os destinos fora do estado, as cidades que tendem a ser mais procuradas pelos viajantes são: Fortaleza, Recife, São Luís e Salvador.