Terminal hidroviário Ruy Barata é inaugurado no bairro da Condor

Com orçamento de R$ 2,7 milhões e execução terminada em um ano, a Prefeitura de Belém inaugurou neste sábado (31) o Terminal Hidroviário Ruy Barata e a reforma da praça Princesa Isabel, localizados no bairro da Condor. Em cerimônia iniciada às 10h, o prefeito Zenaldo Coutinho defendeu a importância da obra para os moradores do bairro e explicou a decisão de homenagear o poeta, professor e político Ruy Barata. Também estiveram presentes o secretário municipal de Economia, Rosivaldo Batista, e familiares do homenageado, como o jornalista Tito Barata e o compositor e músico Paulo André Barata.

O novo terminal, que ocupa agora área antes conhecida por relatos de assaltos e grandes filas sem estrutura para a espera dos visitantes, conta com 300 metros quadrados. O local é equipado com cobertura em estrutura metálica, guichês de venda, banheiros, salão de espera, lanchonete, guarda volume e sala de administração, que abrigará funcionários da Belemtur (Coordenadoria Municipal de Turismo) e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

“O Terminal Ruy Barata vai intensificar a atividade econômica, gerando emprego e renda nos quiosques, nos restaurantes do Combu. Toda essa estrutura de investimento feita aqui certamente gerará retorno para as dinâmicas da atividade econômica das nossas ilhas”, anunciou o prefeito Zenaldo Coutinho. De acordo com ele, a administração dos quiosques, que serão geridos por três empresas, foi realizado por chamamento público, por meio de processo licitatório. “Houve o chamado e as melhores ofertas ganharam. Eles vão pagar aluguel pelos quiosques”, afirmou o gestor.

O nome do novo terminal foi dado em homenagem ao grande poeta paraense Ruy Barata (Elivaldo Pamplona/O Liberal)

A escolha de Ruy Barata para dar nome ao terminal, segundo o prefeito, foi motivada pelas comemorações do centenário de nascimento do poeta e intelectual, completado neste ano. “Foi uma homenagem que resolvemos fazer a este santareno que adotou a cidade de Belém como sua cidade de vida, de profissão, de construção da sua família e fico feliz de fazer essa homenagem justo no centenário do Ruy Barata, que escreveu ‘Este rio é minha rua’. Nada mais justo”, explicou.

Rosivaldo Batista, secretário municipal de Economia, destaca a importância dos setores de comércio e serviços para Belém, que são responsáveis por 60% do Produto Interno Bruto (PIB) da cidade. “Obviamente, o setor de turismo será fomentado, já que temos 39 ilhas. E tem ilhas que se mostram cada vez mais importantes para a ampliação de comércios e serviços, como a ilha do Combu, que vem firmando uma dinâmica de comércio, com destaque para a gastronomia. Acredito que agora, com a inauguração desse belo complexo, vamos prestar melhores serviços aos turistas que vem para cá”, destacou.

Um dos filhos de Ruy Barata, o compositor Paulo André Barata, autor de muitas canções junto ao pai, não escondeu a emoção causada pela homenagem. “Acho que esse reconhecimento é o que o papai desejaria mesmo. Como é na beira do rio Guamá, me lembra ‘Este rio é minha rua’ e outras músicas que ele fez comigo. Papai ia estar muito feliz, com certeza absoluta. Eu estou emocionado, realmente, porque é o tipo de homenagem que ele ia gostar”.

A Praça Santa Izabel também foi restaurada durante as obras (Elivaldo Pamplona/O Liberal)

Praça

A praça Princesa Isabel passou por uma reforma estrutural, com a recuperação de bancos e substituição do piso, que recebeu blocos de concreto, na parte central da praça.

O anfiteatro foi também reformado e criada uma área para academia ao ar livre. O posto da Guarda Municipal foi reconstruído, foram instalados novos brinquedos e a área de estacionamento também foi recuperada.