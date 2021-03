Terminal Hidroviário registra queda de 44% na movimentação durante fevereiro

O Terminal Hidroviário de Belém (THB) registrou uma queda de aproximadamente 44% na movimentação de usuários em relação a fevereiro de 2020, segundo a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH),

O THB suspendeu as operações de Belém para o Marajó entre os dias 12 e 17 de fevereiro, período do Carnaval, devido ao Decreto Estadual 1.310/2021 para evitar possíveis contaminações pela covid-19.

A companhia reforça os protocolos de saúde nas dependências do espaço. "Recomendamos a todos os usuários que precisem viajar pelo Terminal Hidroviário que redobrem os cuidados para evitar a Covid-19. Nossos fiscais e agentes estão atentos para cobrar o uso da máscara e o distanciamento de segurança. Além disso, também lembramos que oferecemos álcool gel nas dependências do terminal. Os avisos sonoros do Terminal estão a todo minuto relembrando nossos usuários para o momento difícil que estamos passando", enfatiza Abraão Benassuly, presidente da CPH.

No mês de Fevereiro, entre os dias 01 e 28 de 2021, o terminal realizou 373 viagens, sendo 195 embarques e 178 desembarques, com total de 33.374 passageiros, divididos em 17.044 embarques e 16.330 desembarques, média de 1.192 passageiros por dia (mensal). Os municípios mais buscados foram: Cametá, Ponta de Pedras, Soure, Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari.

Em janeiro, o THB realizou 561 viagens, sendo 279 embarques e 280 desembarques, com total de 55.141 passageiros. Isso representa uma média de 1.799 passageiros por dia. A queda foi de aproximadamente 28% em relação a janeiro de 2020, quando 76.573 passageiros passaram pelo espaço.