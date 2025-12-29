Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Terminais hidroviários de Belém têm grande movimentação na saída de passageiros para o réveillon

Passageiros deixam a capital com destino a ilhas, municípios ribeirinhos e cidades do interior para celebrar a virada do ano

O Liberal
fonte

Terminais hidroviários de Belém registram grande movimentação na saída de passageiros para o réveillon. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Às vésperas do réveillon, os terminais hidroviários de Belém registram aumento significativo no fluxo de passageiros que deixam a capital com destino a ilhas, municípios ribeirinhos e cidades do interior para celebrar a virada do ano. Nesta segunda-feira (29), no Terminal Hidroviário de Belém, na avenida Marechal Hermes, o movimento foi intenso. Enquanto no Terminal Hidroviário da Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, o fluxo segue mais tranquilo e com expectativa de crescimento no número de embarques.

No terminal da Marechal Hermes, considerado o principal ponto de embarque hidroviário da capital, filas se formam para a compra de passagens, embarque e desembarque. Segundo a administração do porto, no período da manhã é quando se concentra o maior número de operações. Destinos como Marajó, Camará, Ponta de Pedras e Salvaterra seguem entre os mais procurados durante todo o ano e mantêm a alta demanda neste fim de dezembro. A expectativa é de reforço no número de embarcações nos dias 30 e 31 para atender ao aumento de passageiros.

image Movimentação intensa no Terminal Hidroviário de Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Turista vinda de São Paulo, Leila de Souza escolheu Soure, no arquipélago do Marajó, para passar o réveillon e vivenciar o clima da região. “É a primeira vez que eu venho. Eu já imaginava que o ano novo fosse bem movimentado, mas tinha esperança de achar uma passagem direta para Soure e não consegui. Mesmo assim, estou feliz de estar aqui”, relatou. Viajando sozinha, ela contou o que motivou a escolha do destino. “Acho que foi a natureza e os animais. Eu gosto muito. Sempre ouvi falar dos búfalos e isso me despertou curiosidade”, afirma.

Leila também comentou sobre a percepção do movimento no terminal. “Para mim está cheio, algumas pessoas tiveram que esperar para conseguir as passagens. Mas, como é a primeira vez que venho, não conheço a rotina. Mesmo assim, deu tudo certo e daqui a pouco vou embarcar para meu destino. Estou muito feliz”, declarou. O roteiro inclui cinco dias em Soure, passagem por Belém e depois Santarém, antes do retorno para casa.

image  Passageiros aguardando para viajar no Terminal Hidroviário de Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal) 

Grande movimentação

Passageira frequente do trajeto Belém - Salvaterra, Edilene Matos percebeu o aumento da movimentação neste período festivo. “Hoje está bem mais cheio do que o normal. Quando cheguei, tinha muita gente, e para alguns lugares já não tinha mais passagem”, observou. Segundo ela, o réveillon e o mês de julho são os períodos de maior fluxo. “É quando a gente vê mais gente chegando. Tem balsa toda hora e lanchas extras.” Para Edilene, o principal atrativo é claro. “As praias. No réveillon tem festa, queima de fogos, tudo concentrado na praia, no dia 31 e também no dia primeiro”, detalha.

Destinos preferidos

Já no Terminal Hidroviário da Tamandaré, o cenário observado ao longo da manhã foi de movimentação tranquila. Com barcos saindo com frequência, os passageiros chegavam e seguiam rapidamente para o embarque. As filas se formavam em alguns momentos, mas avançavam rápido, com atendimento contínuo nos guichês de venda de passagens. Entre os destinos mais procurados estava Barcarena, onde fica a Praia do Caripi, um dos destinos preferidos por quem vive próximo à capital paraense. Além da ilha de Cotijuba, onde as praias encantam turistas e moradores da região.

image Terminal Hidroviário da Tamandaré (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

De acordo com dados do Terminal Hidroviário da Tamandaré, no mês de dezembro, até as 10h desta segunda-feira (29), foram realizadas 1.309 operações, totalizando cerca de 107 mil pessoas circulando pelo local. As viagens atendem principalmente Barcarena Sede, Porto de São Francisco e a ilha de Cotijuba.

image  Renata Santos, de 30 anos, embarcou rumo à ilha de Cotijuba para passar o réveillon (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A autônoma Renata Santos, de 30 anos, embarcou rumo à ilha de Cotijuba para passar o réveillon pela primeira vez no local. Minha irmã mora lá e me convidou. Eu já tinha ouvido de outras pessoas que é muito bonito passar a virada do ano lá, principalmente na praia”, contou. Segundo ela, a expectativa é de um réveillon tranquilo em família. “A intenção é aproveitar com meu filho e meu sobrinho, se divertir sem prejudicar ninguém.” Renata saiu de Abaetetuba ainda de madrugada para conseguir fazer a viagem. Sobre o movimento no terminal, avaliou que esperava mais passageiros. “Achei que teria mais gente e mais barcos, mas acredito que eles aumentem conforme a movimentação.”

image Luizete Ferreira das Dores, de 79 anos, também utilizou o terminal da Tamandaré para viajar (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

A aposentada Luizete Ferreira das Dores, de 79 anos, também utilizou o terminal da Tamandaré para viajar. Ela seguiu para Barcarena, onde se encontrará com familiares antes de continuar o trajeto até Abaetetuba. “Quase todo ano a gente faz essa travessia. Antes a gente descia no Ver-o-Peso, agora mudou para cá. Está tudo muito bonito, tudo arrumado”, elogiou. Para ela, viajar é parte essencial da vida. “A gente vai aproveitando o tempo que dá. Apesar de o dinheiro estar curto, todo mundo dá um jeito de passear.” Sobre a expectativa para o novo ano, resumiu. “O mais importante é a saúde. Tendo saúde, o resto a gente corre atrás.”

