Terço e Santa Missa marcam celebrações à Nossa Senhora Aparecida em Belém

A partir desta segunda-feira (3) até o próximo sábado (8), o Terço Mariano e a Santa Missa devem marcar a celebração da festividade da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira, em Belém. O Terço Mariano ocorre às 6h30. Em seguida, às 7h, será a Santa Missa. À noite, às 18h30, ocorrem a novena e Santa Missa.

Já no próximo domingo de Círio (9), às 18h30, terá novena e Santa Missa. Na segunda (10) e terça-feira (11), acontece o Terço Mariano, às 6h30; e a Santa Missa às 7h; às 18h30, ocorre a novena e Santa Missa. Na véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na quarta-feira (12), às 20h, serão realizados os sorteios das premiações da festividade, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Paróquia.

No dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, a programação será especial: 7h, Santa Missa com transmissão pela Rádio Nazaré; 9h, Santa Missa com transmissão pela TV Nazaré; 11h, Santa Missa; 12h, Almoço da Padroeira; 17h, Santa Missa seguida da Procissão da Festa; e 19h, Santa Missa e encerramento da Festividade de 2022.

Já Procissão da Festa, fará o seguinte trajeto: avenida Pedro Miranda, travessa Enéas Pinheiro, avenida Antônio Everdosa, travessa Vileta, avenida Marquês de Herval, travessa Mauriti e chegada pela avenida Pedro Miranda até a Igreja Matriz.

A festividade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, teve início no último sábado (1º), com o tema “Maria, Mãe e Mestra da Unidade”. Começou com a Procissão das Crianças pelas ruas do bairro da Pedreira e missa.