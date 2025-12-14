Terceiro domingo do Advento convida fiéis à preparação espiritual para o Natal

A missa do terceiro domingo do Advento, celebrada neste domingo (14), destacou entre os fiéis a importância da preparação espiritual para o Natal, ressaltando que o verdadeiro sentido da data vai além das práticas materiais comuns ao período. A reflexão foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin, a partir do Evangelho de Mateus (11, 2-11).

Durante a homilia da missa do Grupo Liberal, o sacerdote lembrou que o tempo do Advento é marcado pela expectativa da chegada do Menino Deus e que essa preparação, segundo o Evangelho, não está relacionada ao consumo ou às compras, mas a uma mudança profunda de vida, orientada pela Palavra de Deus.

Ao comentar o trecho bíblico, padre Cláudio destacou o papel de João Batista como figura central da liturgia deste domingo. Preso, o profeta envia seus discípulos para perguntar a Jesus se Ele era, de fato, o Messias esperado. A resposta de Cristo, explicou o sacerdote, não vem de forma direta, mas por meio de sinais concretos de transformação do mundo.

“Jesus não diz simplesmente ‘sou eu’. Ele aponta para uma nova realidade, onde os cegos passam a enxergar, os paralíticos andam e a vida humana é restaurada à sua origem, àquilo que Deus sonhou desde o princípio”, explicou.

Segundo o padre, o Evangelho revela a proposta de Jesus de resgatar a condição original da humanidade, muitas vezes atropelada pelas injustiças, pela pressa e pelo distanciamento dos valores cristãos. Para ele, o nascimento de Cristo representa essa possibilidade de reconstrução e renovação.

A mensagem central da celebração reforçou que o Natal só ganha sentido quando há acolhimento verdadeiro de Jesus, não apenas de forma intelectual, mas por meio de atitudes concretas, conforme orienta a Palavra de Deus. “Jesus vem para restaurar nossa vida, mas é preciso acolhê-lo como Ele se apresenta”, concluiu padre Cláudio Pighin.

O terceiro domingo do Advento é tradicionalmente marcado pela esperança e pela alegria na caminhada cristã, convidando os fiéis a viverem esse tempo como um período de conversão, fé e preparação espiritual para a celebração do Natal.