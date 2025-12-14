Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Terceiro domingo do Advento convida fiéis à preparação espiritual para o Natal

Na missa do Grupo Liberal, o sacerdote lembrou que o tempo do Advento exige preparação espiritual que não está relacionada ao consumo ou às compras

Gabi Gutierrez
fonte

A missa dominical é tradição do Grupo Liberal (Foto: Igor Mota | O Liberal)

A missa do terceiro domingo do Advento, celebrada neste domingo (14), destacou entre os fiéis a importância da preparação espiritual para o Natal, ressaltando que o verdadeiro sentido da data vai além das práticas materiais comuns ao período. A reflexão foi conduzida pelo padre Cláudio Pighin, a partir do Evangelho de Mateus (11, 2-11).

Durante a homilia da missa do Grupo Liberal, o sacerdote lembrou que o tempo do Advento é marcado pela expectativa da chegada do Menino Deus e que essa preparação, segundo o Evangelho, não está relacionada ao consumo ou às compras, mas a uma mudança profunda de vida, orientada pela Palavra de Deus.

Ao comentar o trecho bíblico, padre Cláudio destacou o papel de João Batista como figura central da liturgia deste domingo. Preso, o profeta envia seus discípulos para perguntar a Jesus se Ele era, de fato, o Messias esperado. A resposta de Cristo, explicou o sacerdote, não vem de forma direta, mas por meio de sinais concretos de transformação do mundo.

“Jesus não diz simplesmente ‘sou eu’. Ele aponta para uma nova realidade, onde os cegos passam a enxergar, os paralíticos andam e a vida humana é restaurada à sua origem, àquilo que Deus sonhou desde o princípio”, explicou.

Segundo o padre, o Evangelho revela a proposta de Jesus de resgatar a condição original da humanidade, muitas vezes atropelada pelas injustiças, pela pressa e pelo distanciamento dos valores cristãos. Para ele, o nascimento de Cristo representa essa possibilidade de reconstrução e renovação.

A mensagem central da celebração reforçou que o Natal só ganha sentido quando há acolhimento verdadeiro de Jesus, não apenas de forma intelectual, mas por meio de atitudes concretas, conforme orienta a Palavra de Deus. “Jesus vem para restaurar nossa vida, mas é preciso acolhê-lo como Ele se apresenta”, concluiu padre Cláudio Pighin.

O terceiro domingo do Advento é tradicionalmente marcado pela esperança e pela alegria na caminhada cristã, convidando os fiéis a viverem esse tempo como um período de conversão, fé e preparação espiritual para a celebração do Natal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

missa em O Liberal
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Feirão automotivo

Belém recebe Mega Auto Feirão com mais de 300 veículos e condições especiais

Evento no Porto Futuro ocorre de 11 a 14 de dezembro, com entrada zero, primeira parcela após o Carnaval e financiamento facilitado

10.12.25 12h17

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Fé e devoção marcam Círio de Nossa Senhora do Ó em Mosqueiro neste domingo

A procissão começou por volta das 8h30 e reuniu milhares de fiéis que caminham até o Santuário dedicado à padroeira da ilha

14.12.25 9h19

Veja as 21 linhas de ônibus que serão encerradas para integração de Belém ao BRT Metropolitano

A medida tem como objetivo reorganizar o transporte coletivo, reduzir sobreposição de itinerários e otimizar a circulação nos principais corredores viários da capital

10.12.25 12h46

MOBILIDADE

Setransbel diz que Passe Fácil funciona mesmo com a descontinuidade de linhas de ônibus em Belém

A reorganização ocorre após a entrada do BRT Metropolitano e busca reduzir a sobreposição de itinerários e o fluxo de veículos em corredores viários, como a rodovia BR-316 e as avenidas Almirante Barroso, José Malcher e Boulevard Castilhos França

12.12.25 12h27

NATAL

Especial de Natal será realizado pela primeira vez em Belém

A programação inédita leva cortejo natalino, coral, Balada Kids, chegada do Papai Noel e uma árvore de 32 metros ao Parque Linear da Doca

12.12.25 18h41

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda