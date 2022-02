Terceira etapa de retorno às aulas presenciais inicia, nesta segunda-feira, em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), iniciou, na manhã desta segunda-feira (21), a terceira etapa de retorno às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Belém. Inicialmente, retornam 50% dos estudantes da Educação Infantil, além dos demais 50% dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano) e da 1ª e da 2ª totalidade da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai), que retornou no último dia 14.

No plano de retorno presencial está estabelecido que, a cada etapa de retorno escalonado, haverá dois rodízios até retornar com 100% dos estudantes, de acordo com o cenário epidemiológico da covid-19 e da realidade de cada região do município.

A previsão é que a etapa da educação infantil retorne com mais 50% dos alunos a partir do dia 3 março, ainda de forma escalonada - ou seja, a cada semana um grupo assiste às aulas presenciais, enquanto o outro fica no ensino não presencial em casa, para evitar aglomeração.

Todas as escolas municipais estão equipadas com pias na entrada, álcool em gel, tapetes sanitizantes, termômetro para medição de temperatura e medidas de demarcação de distanciamento físico.

As unidades escolares também contam com o auxílio do projeto Guardiões da Saúde na Educação, que é um aplicativo que monitora e notifica casos suspeitos de covid-19 e síndromes gripais, acionando a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para dar o suporte a estudantes e servidores.

Modalidade da Educação Infantil atende crianças de 0 a 5 anos

Com orientação da Semec para minimizar os impactos da pandemia, as escolas farão uma acolhida dos estudantes juntamente com um diagnóstico para verificar o ensino-aprendizagem, e assim, criar estratégias pedagógicas mais assertivas, conforme a realidade apresentada.

A modalidade da Educação Infantil atende crianças de 0 a 5 anos, divididas em turmas de creche e pré-escola, que necessitam de uma acolhida mais calma. As escolas municipais, a exemplo da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Professora Lúcia Soares Castro, na avenida João Paulo II, fizeram uma acolhida com muito carinho, animação e música para as crianças e suas famílias.

Mãe diz que se sente segura para levar filha à escola infantil

A pedagoga Elizabete Motta levou a filha, Alice, 3 anos, para a EMEI Lúcia Castro. “Eu sinto segurança. Essa creche tem uma boa gestão. Eles têm bastante cuidado com a questão de higiene. Aqui a prioridade é criança e a família”, disse. Ela acrescentou que a filha estava em casa desde dezembro.

Coordenadora pedagógica da Semec, Carla Reis, explicou que, nessa escola infantil e na rede municipal de ensino, a Semec trabalha com turmas escalonadas. Na primeira semana, Grupo A. Na segunda, grupo B. Em média, são seis alunos pela manhã e seis à tarde naquela escola infantil, para não haver aglomeração. No Berçário II, por exemplo, só há quatro crianças. Antes, e em condições normais, eram 18.