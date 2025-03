Terapia oriental na água gera melhorias da saúde física e mental

Técnicas de relaxamento milenares orientais do Zen Shiatsu aliadas a água morna em piscinas são os fundamentos do Watsu, tipo de terapia que está ganhando cada vez mais adeptos pelos benefícios aos praticantes. A hidroterapia praticada em grandes hospitais internacionais e nacionais, como o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, também tem se expandido na capital paraense. Dentre os benefícios sentidos na prática pelos pacientes estão relatos como a melhora do sono, diminuição de dores musculares e crônicas, aumento do relaxamento e diminuição do estresse.

O nome da técnica vem da junção de Water (água) e Shiatsu (técnica japonesa de massagem). A prática foi criada em 1980 pelo médico norte americano Harold Dull. A prática acontece em piscinas aquecidas (entre 34°C e 36°C), onde o terapeuta conduz a pessoa a flutuar livremente, aplicando massagens, alongamentos e trações de forma rítmica e suave no corpo do paciente.

A fisioterapeuta Giusa Miranda iniciou a terapia do Watsu para melhorar a ansiedade. Como ela já conhecia a técnica da faculdade decidiu buscar esse apoio. “O Watsu tem a sua abordagem dependendo da condição do paciente, do que ele busca. Eu já tinha curiosidade de vivenciar essa técnica há bastante tempo, mas eu vim procurar por uma condição de ansiedade. A gente acaba desenvolvendo pelo estilo de vida, pelo dia-a-dia. Então para tentar aliviar mais essa tensão trabalhar um pouquinho mais a parte respiratória, buscar esse alívio, achei que seria a técnica ideal, além das outras atividades coadjuvantes que a gente faz”, explica.

A fisioterapeuta Giusa Miranda iniciou a terapia do Watsu para melhorar a ansiedade (Cristino Martins / O Liberal)

Giusa que se prepara para um concurso público espera que a técnica lhe dê mais condições de relaxar antes da prova. “A gente faz uma preparação a médio e longo prazo. Em reta final, a gente sabe que a tensão e a ansiedade atacam um pouquinho mais. Acabamos desenvolvendo um pouquinho mais a ansiedade. Isso acaba atrapalhando o sono. Para não botar tudo a perder, porque a gente faz toda essa preparação, eu procurei essa terapia na intenção de otimizar meus resultados, melhorar a qualidade do sono, trabalhar um pouquinho mais o relaxamento, a respiração, a calma e a tranquilidade para atingir o meu objetivo”, destacou.

Qualquer pessoa pode praticar o Watsu. A terapia é indicada em especial para gestantes, idosos, pessoas com dores musculares e articulares, como fibromialgia, artrite e lombalgia, indivíduos com estresse, ansiedade e depressão, pacientes com distúrbios neuromusculares, como paralisia cerebral e esclerose múltipla.

O fisioterapeuta Saulo Eremita explica que a técnica pode ser praticada por qualquer pessoa. (Cristino Martins / O Liberal)

“O Watsu pode ser praticado por qualquer pessoa de todas as idades, seja da criança ao adolescente até o idoso, atletas, pessoas que querem trabalhar seu nível de estresse antes de uma competição, ou antes de uma apresentação. Também gestantes, porque elas têm um aumento da barriga, o que vai ocasionar dores, principalmente na coluna lombar. O Watsu é uma massagem suave onde a pessoa fica nos braços do terapeuta recebendo esses movimentos”, explica Saulo Eremita, fisioterapeuta da clínica Clínica Movmed, que aplica a técnica em Belém.

Os interessados devem procurar um profissional qualificado com formação. A certificação internacional é emitida pela WABA – associação internacional que regulamenta o Watsu. Os pacientes passarão por uma avaliação para depois começarem a realizar as sessões. É importante que busque um profissional qualificado com formação específica.

As sessões tem de 40 minutos a uma hora de duração. Nelas, o paciente fica imerso na água flutuando enquanto o profissional desenvolve as massagens e alongamentos. A sustentação na água reduz a ação da gravidade, favorecendo maior mobilidade das articulações e relaxamento profundo. Já o calor da água intensifica os efeitos terapêuticos, ajudando no alívio de tensões musculares e dores crônicas. A flutuação e os movimentos suaves proporcionam uma experiência de acolhimento.

“Hoje vivemos em um mundo extremamente corrido e agitado, onde recebemos estímulos a toda hora. É o trânsito, o celular que está sempre presente na nossa vida. Quando você vem buscar uma sessão de Watsu, e entra em uma água aquecida, deixa de receber esses estímulos externos, e acaba olhando de uma certa forma para dento de si. Estará ali recebendo os movimentos com os ouvidos submersos, os olhos fechados, e às vezes a gente passa tanto tempo escutando esses estímulos que deixa de escutar os nossos próprios sons”, reflete.

Técnica Watsu, que é aplicada em Belém, gera uma série de benefícios aos praticantes. (Cristino Martins / O Liberal)

A fisioterapeuta Vanessa Trindade, que também atende na Movmed, destaca que os pacientes atendidos apontam melhorias da saúde física e psicológica após começar o atendimento. “Muitos pacientes já relataram que tiveram uma melhora a respeito da insônia, chegaram a relatar que conseguiram descansar perfeitamente. Além disso, a gente já teve relato a respeito de dores, que sentiam muitas dores e após uma sessão essas dores melhoraram, porque o corpo relaxa, a mente relaxa também. Não é só a saúde física, quanto psicológica também. Isso é um dos pontos que mais a gente pode ter bons relatos, muitos vem por causa de uma ansiedade, de uma depressão, e tem melhoras”, ressalta.

Benefícios do Watsu

Relaxamento profundo – A água morna e os movimentos suaves reduzem estresse e ansiedade, promovendo uma sensação de tranquilidade.

Alívio da dor – Indicado para dores musculares, fibromialgia e artrite.

Melhora da mobilidade – Auxilia na reabilitação de pessoas com problemas ortopédicos ou neuromusculares.

Equilíbrio emocional – A sensação de acolhimento na água favorece um estado de introspecção e bem-estar.

Facilitação da respiração – A postura e os movimentos ajudam na expansão da capacidade respiratória.

Auxílio no tratamento da depressão – Pode reduzir sintomas de depressão, estresse e ansiedade, estimulando a liberação de endorfina e serotonina, neurotransmissores associados ao prazer e bem-estar.

Experiência de acolhimento – A flutuação na água, os movimentos suaves e o calor envolvente proporcionam uma sensação de proteção e aconchego.

Fonte: Hospital Israelita Albert Einstein