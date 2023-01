Tela de proteção de prédio em construção cai sobre rede de alta tensão na Batista Campos

O temporal acompanhado de fortes ventos que atingiu Belém, no final da tarde desta sexta-feira (20), provocou a queda de uma tela de proteção de um prédio em construção, no bairro de Batista Campos. O episódio assustou moradores da área, já que o material caiu sobre a rede de alta tensão da rua dos Timbiras, esquina com a tv. dos Apinagés.

O material de proteção pertence às obras do edifício Felicita, da Construtora Plancon. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará foi chamado para retirar a tela e evitar acidentes elétricos.