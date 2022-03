Técnicos-administrativos da Uepa fazem protesto na Almirante Barroso nesta terça-feira (22)

Na manhã desta terça-feira (22), servidores técnico-administrativos da Universidade do Estado do Pará (Uepa) fecham a avenida Almirante Barroso, em frente à Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), próximo à Travessa do Chaco, no bairro do Marco, em Belém.

A manifestação marca a paralisação da categoria pela atualização da tabela salarial (Lei 6.839/2006) que estaria atrasada desde 2008. A redação integrada de OLiberal já entrou em contato com a Uepa solicitando nota sobre a situação.

Em nota, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que "...já foi concedido o reajuste de 10,5% para todos os servidores do Estado, que abrange os trabalhadores da UEPA, além do incremento no vale-alimentação, que passará a ser de R$ 1.000,00 e serão pagos em abril. A Seplad reitera que as demais demandas , específicas de categorias estão sendo analisadas e em estudo de impacto econômico financeiro".