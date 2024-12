TCE entrega o novo Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, nesta segunda (9)

Belém recebeu, na tarde desta segunda-feira (9/12), o novo Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, que funciona no edifício anexo 1, Conselheiro José Maria de Vasconcelos Machado, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Autoridades, familiares de homenageados e funcionários do tribunal participaram da cerimônia de inauguração.

O espaço é instalado em um casarão construído no início do século XX, na avenida Nazaré. Ele valoriza o patrimônio cultural regional e se torna mais um ambiente aberto à sociedade para visitação. Artistas locais poderão, de forma gratuita, apresentar sua arte, promovendo saraus, lançamentos de livros, e exposições de artes plásticas e fotografias.

A criação do novo Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo é uma ação prevista no Plano de Gestão 2023-2025 (Cristino Martins / O Liberal)

A presidente do TCE-PA, Conselheira Rosa Egídia Crispino C. Lopes, afirmou que o Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo sempre foi um incentivador da cultura. Por isso, ele é o homenageado. A ideia é divulgar à população a cultura do estado. O espaço está aberto para diversas formas de manifestação artística.

"Nós já tínhamos um espaço cultural no prédio do TCE, mas era um espaço pequeno. Agora, com esse espaço maior, os artistas e o público vão poder aproveitar mais. Estamos abrindo o espaço com uma exposição digital de Serzedello Corrêa, com pronunciamentos publicados na imprensa,” destacou a presidente.

A secretária de Cultura do Estado, Úrsula Vidal, participou da inauguração e expressou sua felicidade pela criação de mais um espaço cultural disponível à população, especialmente pela sua arquitetura histórica. "Quem ganha é a população, pois se trata de um espaço de cultura, conhecimento e educação. Dessa forma, as pessoas vão poder ter mais uma oportunidade de lazer e cultura, ainda mais sendo em um prédio histórico que carrega memórias," pontuou.

O advogado José Maria da Rocha Machado, filho do Conselheiro José Maria de Vasconcelos Machado, disse sentir-se honrado com a homenagem. “Hoje em dia, as pessoas saem da ativa e são esquecidas, e essa foi uma linda forma de lembrar todo o empenho que meu pai teve com a instituição, onde já foi presidente," destacou.

O espaço cultural também apresenta um registro fotográfico dos antigos moradores do casarão, adquirido pelo TCE-PA em 1978. A construção histórica contou com a participação do arquiteto paraense José Freire Sidrim, conhecido por diversos projetos na capital no início do século XX.

Bob Freitas

O músico Bob Freitas, neto do antigo proprietário da casa, compartilhou suas recordações. “Aqui, meu avô fazia todas as vontades dos netos. Era uma casa cheia de instrumentos musicais: tinha piano, sanfona. Sou músico hoje muito por influência do meu avô. Ver esse espaço transformado em um espaço cultural é uma grande satisfação," relatou.

Os visitantes terão a oportunidade de apreciar uma exposição permanente que retrata, por meio de fotografias, parte da trajetória de seu patrono, Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo, e a história do Conselheiro José Maria de Vasconcelos Machado, que dá nome ao edifício anexo 1 do TCE-PA.

A criação do novo Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rêgo faz parte do Plano de Gestão 2023-2025, coordenado pelo Cerimonial do TCE-PA, que é responsável pela memória institucional do órgão de controle externo.