Taxa de ocupação de leitos nos hospitais particulares de Belém está acima de 90%

A taxa de ocupação dos leitos para pacientes com covid-19 nos hospitais particulares de Belém está acima de 90%. A afirmação foi feita nesta terça-feira (2) à Redação Integrada pelo presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado do Estado do Pará (Sindesspa), Breno Monteiro. O Sindicato representa os hospitais privados. Na capital paraense, há 17 hospitais particulares associados ao Sindesspa.

“A situação realmente começa a parecer muito desafiadora e grave. Nos últimos 15 dias, nós temos visto um aumento muito grande de pacientes necessitando de internação”, afirmou. Segundo ele, a sobrecarga em unidades de urgência e em prontos-socorros por demanda reprimida de não conseguir atender esse quantitativo para internar em UTIS, em leitos clínicos, é uma realidade. “Não tem como negar que estamos com uma alta taxa de transmissibilidade e que medidas de contenção precisam ser tomadas”, afirmou.

Breno disse que existe um limite de quantitativo de ampliação de leitos. “Esse limite está sendo atingido. Nós estamos com ocupação acima de 90% e as medidas a serem tomadas são medidas do ponto de vista das autoridades nas medidas restritivas de acordo com as orientações que a ciência nos comprova, de que restrição de atividade e circulação fazem com que essa taxa diminua”, afirmou. “É isso que é preciso. A população precisa colaborar. Infelizmente, não tem colaborado e é por isso que a gente precisa fazer esse tipo de alerta. As capacidades tanto de instalações quanto de mão de obra, de pessoas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, para tratar nas nossas unidades, se esgotam e a gente não tem muita coisa que fazer. Nós já vivemos isso, um cenário muito grave, no ano passado, nos meses de abril e maio, onde muita gente ficou sem atendimento. E a gente não gostaria de ver isso se repetir da mesma forma nesse ano”, alertou.