Taxa de ocupação de leitos de UTI no Hangar chega a 75%

Chegou a 75,3% a taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Campanha de Belém, montado no Hangar, no bairro do Marco, para atendimento exclusivo de covid-19. Ao todo, são 49 pacientes internados na UTI, que conta com 65 leitos. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) na noite desta segunda-feira (09).



"A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que o Hospital de Campanha de Belém está atendendo, neste momento, 118 pacientes, sendo 49 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Atualmente, a unidade conta com 160 leitos, sendo 95 leitos clínicos (85 adultos e 10 pediátricos) e 65 leitos de UTI (60 adultos e 5 pediátricos)", informou, em nota.



Desde a implantação do Hospital de Campanha, inaugurado dia 10 de abril, foram atendidos 2.878 pacientes, dos quais 186 foram transferidos, 1.997 receberam alta e 577 foram a óbito. Ao todo, o Pará registra o acumulado de 258.311 pessoas que já testaram positivo para a doença, sendo que 241.622 pacientes conseguiram se recuperar e 6.799 vieram a óbito.